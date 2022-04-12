«Раздевайся, а то я тебя застрелю». Под Киевом российские солдаты изнасиловали женщину и убили ее мужа — ВВС обнародовало доказательства 12 апреля, 15:24 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты напали на Украину (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Киевской области российские оккупанты изнасиловали 50-летнюю Анну (имя изменено в целях безопасности — ред.) и убили ее мужа, BBC выслушала показания из первых уст и нашла доказательства изнасилования украинских женщин военными-оккупантами.

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По словам женщины, 7 марта она была дома со своим мужем, когда ворвался иностранный солдат.

«Под дулом оружия он отвел меня в дом неподалеку. Он приказал мне: „Раздевайся, а то я тебя застрелю“. Он постоянно угрожал меня убить, если я не сделаю, как он сказал. Потом он начал меня насиловать», — сказала она.

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Анна заявила, что нападавший был молодой, худой чеченский боец.

Женщина говорит, что пока он ее насиловал, вошли еще четверо солдат.

«Я думала, мне конец. Но они его увели. Больше я его не видела», — сказала она.

По мнению женщины, ее спасло другое подразделение российских солдат.

Анна заявила, что вернулась домой и нашла своего мужа, который был ранен в живот.

«Он пытался бежать за мной, чтобы спасти меня, но в него попали пули», — сказала она.

После этого муж с женой скрылись в доме соседа. Из-за боев они не могли отвезти мужчину в больницу. Через два дня он скончался от ран.

Рассказывая свою историю, Анна не переставала плакать, она показала журналистам, где она с соседями похоронила мужа на заднем дворе их дома. На вершине могилы стоит высокий деревянный крест. Анна рассказала, что ходила в местную больницу и получает психологическую поддержку.

Спасавшие ее солдаты пробыли в ее доме несколько дней. Она говорит, что они направляли на нее пистолет и говорили отдать им вещи мужа.

«Когда они ушли, я нашла наркотики и Виагру. Они были под кайфом, и они часто были пьяны. Большинство из них — убийцы, насильники и мародеры. Только некоторые нормальные», — сказала она.

Соседи говорят, что изнасиловавший Анну оккупант убил одну из местных жительниц.

Женщине было 40 лет. Соседи говорят, что ее вывели из дома и держали в спальне соседнего дома, жители которого были эвакуированы, когда началась война. Хорошо украшенная комната с витиеватыми обоями и кроватью с золотым изголовьем теперь стала ужасным местом преступления. На матрасе и одеялах — большие пятна крови.

В углу зеркало с надписью помадой, где указывается, где была похоронена жертва.

По словам соседки Оксаны, его оставили там российские военные, которые обнаружили тело женщины и похоронили ее.

«Они [российские солдаты] сказали мне, что ее изнасиловали, что ее горло или перерезано, или проколото ножом, и она истекла кровью. Они сказали, что было много крови», — рассказала соседка.

Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов рассказал о еще одном деле, которое они расследуют в селе в 50 км к западу от Киева.

Речь идет о семье из трех человек — супруги лет тридцати и их маленький ребенок жили в доме на краю села.

По его словам, 9 марта несколько солдат российской армии вошли в дом. Муж пытался защитить жену и ребенка. Потому они расстреляли его во дворе.

«После этого двое военных неоднократно насиловали жену. Они шли, а потом возвращались. Трижды возвращались, чтобы изнасиловать ее. Угрожали, что если она будет сопротивляться, они обидят ее маленького мальчика. Чтобы защитить своего ребенка, она не сопротивлялась», — сказал он.

Когда солдаты уходили, они сожгли дом и расстреляли собак семьи.

Во время войны России против Украины совершено много преступлений, связанных с сексуальным насилием. Объектами таких преступлений могут становятся не только женщины или девушки, но и мужчины, пожилые люди и дети.

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