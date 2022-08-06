Российские войска используют Запорожскую АЭС для обстрела Никополя — ISW

6 августа, 07:20
Российский военный на фоне ЗАЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский военный на фоне ЗАЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты неоднократно использовали артиллерийские системы, намеренно размещенные на территории Запорожской АЭС, для обстрела целей за Днепром, в частности Никополя.

Об этом сообщает Американский институт изучения войны (ISW).

Россияне, по всей вероятности, продолжают использовать позиции вокруг ЗАЭС для обстрела Никополя с противоположной стороны Каховского водохранилища. Аналитики отмечают, что российские войска используют объекты на ЗАЭС и в городе Энергодар в качестве убежища, где отдыхают и защищают свое оборудование от украинских ударов, учитывая охранный статус АЭС.

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По данным ISW, российские войска провели безуспешные наземные штурмы населенных пунктов к югу от Бахмута и безуспешно пытались продвинуться в Лозовую в Херсонской области, предположительно нацелившись на украинский плацдарм на реке Ингулец.

Также россияне провели несколько ограниченных наземных атак к северу, северо-западу и юго-западу от Донецка. Российские и украинские войска обменялись тяжелым артиллерийским огнем в Песках. Аналитики считают, что это свидетельствует о том, что россияне вряд ли будут иметь полный контроль над Песками.

ISW пишет, что оккупационные власти, вероятно, активизируют работу по паспортизации и введению рублей, сбору данных гражданского населения на оккупированных территориях в рамках подготовки к будущим псевдореферендумам. Кроме того, Кремль продолжает заменять украинских коллаборационистов в оккупационных администрациях российскими чиновниками.

Аналитики также указывают, что Россия формирует новые добровольческие батальоны в Омской и Самарской областях.

https://www.youtube.com/watch?v=51GCa73qP7k&feature=emb_logo
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Запорожская область Запорожская АЭС Война России против Украины

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