Какую угрозу несут российские войска на Запорожской АЭС — Жданов 25 июля, 20:28 Запорожская АЭС (Фото:Енергоатом via Facebook)

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио НВ рассказал, какую угрозу несут российские войска на Запорожской АЭС.



«Не будем пугать. Они (российские оккупационные войска – ред.) бьют не с территории атомной станции, а выезжают за нее и бьют возле, в непосредственной близости», – отметил Жданов.

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По его словам, войска РФ применяют либо Град с боеприпасами Торнадо дальностью стрельбы до 40 км, либо РСЗО Ураган, после чего прячутся на территории АЭС.

«И потому мы применяем там наиболее высокоточное оружие — дроны-камикадзе, которые избирательно и точечно могут поражать цели, чтобы не повредить постройкам или объектам вокруг огневой позиции», — объяснил эксперт.

Он добавил, что единственная проблема для украинских войск — это поймать российские войска на огневой позиции, когда они выдвигаются для нанесения ударов.

«Для атомной станции пока угрозы не существует: мы не стреляем по скрывающимся на территории АЭС российским войскам, российские войска не ведут огонь с территории АЭС», — заверил Жданов.

21 июля в пресс-службе Энергоатома заявили, что оккупанты втащили военную технику, оружие и взрывчатку в машинный зал энергоблока Запорожской АЭС, есть угроза взрыва и пожара.

Перед этим мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что на территории Запорожской атомной электростанции в результате неизвестного инцидента ранены несколько оккупантов, есть погибшие.

С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупантами. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а сотрудники станции оказались в плену.

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российский режим пытается получить полный контроль над станцией, привлекая своих специалистов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские специалисты, которых оккупанты привезли на частично захваченную Запорожскую АЭС, пытаются оттуда уехать под разными предлогами.

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