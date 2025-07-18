Дочь Келлога опровергла информацию NV о том, что его во время визита в Украину везде сопровождал Ермак

Дочь спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога , глава помогающего Украине гуманитарного фонда RT Weatherman Foundation Меган Моббс опровергла информацию источника NV о подробностях визита ее отца в Украину.

«Эта статья совершенно неточна и является фейком — сверху донизу. Кем бы ни был источник из ОП, они солгали и не оказали никому никакой услуги. Очень прискорбно читать это», — написала Моббс в X в пятницу, 18 июля.

Реклама

Ранее источник NV в команде президента Владимира Зеленского сообщил, что во время визита Келлога везде сопровождал руководитель Офиса президента Андрей Ермак. По словам источника, во время визита, который уже завершился, Келлог «пытался понять ситуацию с разных сторон» и возможности Украины, в частности, интересовался возможностями производства и ситуацией с людьми, положением дел на поле боя и соответствующими потребностями.

Часть визита, как заявил источник, организовало посольство США, часть — Офис президента и Меган Моббс. Источник также утверждал, что в целом много встреч на каждый день не планировалось из-за возраста Кита Келлога, чтобы не утомлять гостя.

Кит Келлог прибыл с визитом в Украину 14 июля и покинул страну, по данным украинских СМИ, 16 июля. Он провел встречи с президентом Владимиром Зеленским, тогдашним министром обороны Рустемом Умеровым, главой МИД Андреем Сибигой, главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым, начальником ГУР Кириллом Будановым, представителями разведсообщества, а также украинскими чиновниками.

Представители ГУР показали Киту Келлогу электронные компоненты западного производства, найденные в российском оружии.

Спецпредставитель президента Трампа посетил мемориал памяти детей-жертв войны, побывал на учебно-тренировочных объектах Национальной гвардии Украины, принял участие в церемонии награждения украинских военнослужащих и гражданских. Он также посетил некоторые украинские оборонные базы и высоко оценил производство беспилотников.

Зеленский отмечал, что Россия не наносила массированных ударов с тех пор, как в Киев прибыл Кит Келлог. По его словам, это связано с тем, что российский диктатор Владимир Путин боится США.