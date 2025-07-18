Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог рассматривает компоненты, которые были обнаружены в российском оружии (Фото: Главное управление разведки МО Украины / Telegram)

Спецпредставителю США Киту Келлогу во время его визита в украинскую столицу специалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) продемонстрировали электронные компоненты западного производства, изъятые из российского вооружения.

Об этом в пятницу, 18 июля, рассказали в ГУР, публикуя соответствующие кадры.

Отмечается, что специальную выставку для спецпредставителя президента США Дональда Трампа по Украине организовал портал War&Sanctions ГУР МО вместе с побратимами из Сил обороны Украины и Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

«Среди идентифицированных компонентов — критически важная для изготовления высокоточного вооружения микроэлектроника, которую российский оборонно-промышленный комплекс получил по „серым схемам“ в обход международных санкций», — сообщили в ГУР.

Фото: Главное управление разведки МО Украины / Telegram

Также Келлогу показали западные элементы, которые были изъяты из ирано-российских дронов-камикадзе Shahed (Герань) и российских Гербер, которыми страна-агрессор Россия терроризирует украинцев.

В ГУР МО призвали международное сообщество усиливать контроль за соблюдением санкций, которые были введены против РФ.

«Это также касается производителей, которые должны более ответственно относиться к контролю своей продукции на международных рынках», — подчеркнул военнослужащий ГУР с позывным Шифр.

Специальный посланник президента США Кит Келлог уже завершил свой визит в Украину, начавшийся в понедельник, 14 июля.

Как сообщил источник NV в команде президента Владимира Зеленского, во время своего визита Келлог пытался понять ситуацию с разных сторон и возможности Украины. В частности, он интересовался возможностями производства вооружения и ситуацией с людьми. А кроме того, состоянием дел на поле боя и соответствующими потребностями.