Кит Келлог во вторник уехал из Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак поблагодарил Келлога за визит в Украину.

«Мы много важных вещей обсудили и проработали, очень системно, конструктивно и дальше будем двигаться к укреплению обороноспособности, совместным проектам и усилению давления на пути ради мира и справедливости», — написал он в Telegram.

14 июля спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог прибыл в Киев с недельным визитом. Предполагалось, что он пробудет в Украине до 21 июля.

В первый день визита в Украину Келлог встретился с начальником ГУР Кириллом Будановым, главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым, а также представителями разведсообщества. Буданов заявил, что Украина при поддержке США способна остановить Россию и свести на нет ее военный потенциал.

Реклама

Келлог также провел встречи с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым и президентом Владимиром Зеленским. Президент с Келлогом, в частности, обсудили новое соглашение США с НАТО о поставках оружия Украине.

15 июля Кэллог провел ряд встреч с украинскими чиновниками и принял участие в церемонии награждения украинских военнослужащих и гражданских. В частности, он встретился с главой МИД Украины Андреем Сибигой и обсудил с ним способы прекращения войны «на условиях, которые будут способствовать установлению длительного мира».

Утром 16 июля спецпредставитель президента США посетил мемориал памяти детей-жертв войны. Затем Келлог побывал на учебно-тренировочных объектах Национальной гвардии Украины. Он ознакомился с уровнем подготовки украинских военных, их снаряжением и техническим обеспечением.

Зеленский отметил, что Россия не наносила массированных ударов с тех пор, как в Киев прибыл Кит Келлог. По его словам, это связано с тем, что российский диктатор Владимир Путин боится США.