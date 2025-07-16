«Приехал, чтобы украинцы выспались». В соцсетях шутят и создают мемы о приезде спецпредставителя Трампа

16 июля, 15:40
Мем о том, что Кит Келлог охраняет украинцев от массированных атак (Фото: Мемаграм/Х/скриншот)

14 июля в Киев прибыл спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог. Визит американского чиновника вызвал волну шуток и мемов в соцсетях.

В частности президент Украины Владимир Зеленский отметил, что армия РФ не наносила массированных ударов по стране, с тех пор как представитель Трампа находится здесь.

«Генерал Келлог прибыл в Украину, и две ночи подряд не было массированных бомбардировок… Даже люди уже шутят по этому поводу, говорят, что надо дать генералу Келлогу украинский паспорт и оставить его здесь, а американцам стоит чаще приезжать к нам, потому что тогда Россия будет меньше бомбить», — рассказал глава государства в интервью Newsmax.

«Этот день настал. Покупаем Киту Келлогу дом в Киеве» — среди прочего такой мем появился в сети. Кроме того, украинцы пишут, что наконец-то смогут выспаться, ведь Путин не будет массово атаковать Украину, пока здесь Келлог.

Мем о Келлоге и фонде Приюты (Фото: Из сети, автор неизвестен)
Шутка о приезде Келлога (Фото: Andrii Osadchuk/Facebook/скриншот)
«Приехал на Атлас послушать наживу Пинаколада», — написал в Facebook пользователь Иван Маринич.

Сообщение пользователя Ivan Marunych (Фото: Ivan Marunych/Facebook/скриншот)
В аккаунте Х Мемаграм в шутку пишут, что Кит Келлог «приехал в Украину, чтобы украинцы выспались», а другие пользователи просят американца посетить и Харьков.

Мем о Келлоге (Фото: Мемограмм)
Тем временем в Х-аккаунте Пан Доберман предложили альтернативную юмористическую версию разговора Трампа и Келлога во время тревоги в Украине.

Украинцы в шутку предполагают разговор Трампа и Келлога во время тревоги (Фото: Скриншот)
«Если бы таких Келлогов американцы выделили побольше, можно было бы защитить все приграничье, вплоть до Волыни», — пишет в своем блоге в Х пользовательница Анжела Антонова.

Капосный терроборонец (Фото: Скриншот)
