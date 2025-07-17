«США должны адаптироваться». Кэллог посетил оборонные базы Украины и назвал дроны «невероятными инновациями»

Во время визита в Украину спецпредставитель президента США Кит Келлог посетил некоторые оборонные базы (Фото: Keith Kellogg/X)

«Я собственными глазами увидел, как создаются и разрабатываются дроны украинского производства. Невероятные инновации, особенно в сфере дронов», — написал он на своей странице в X.

Реклама

По его словам, в новой эпохе войн украинцы лидируют. Келлог отметил, что скорость инноваций и способность к переработке в Украине поражают.

«Наша оборонно-промышленная база должна обратить на это внимание и адаптироваться», — подчеркнул спецпредставитель президента США.

В первый день визита в Украину, 14 июля, Келлог встретился с начальником ГУР Кириллом Будановым, главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым, а также представителями разведсообщества. Буданов заявил, что Украина при поддержке США способна остановить Россию и свести на нет ее военный потенциал.

Келлог также провел встречи с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым и президентом Владимиром Зеленским. Президент с Келлогом, в частности, обсудили новое соглашение США с НАТО о поставках оружия Украине.

15 июля Кэллог провел ряд встреч с украинскими чиновниками и принял участие в церемонии награждения украинских военнослужащих и гражданских. В частности, он встретился с главой МИД Украины Андреем Сибигой и обсудил с ним способы прекращения войны «на условиях, которые будут способствовать установлению длительного мира».

Утром 16 июля спецпредставитель президента США посетил мемориал памяти детей-жертв войны. Затем Келлог побывал на учебно-тренировочных объектах Национальной гвардии Украины. Он ознакомился с уровнем подготовки украинских военных, их снаряжением и техническим обеспечением.

Зеленский отметил, что Россия не наносила массированных ударов с тех пор, как в Киев прибыл Кит Келлог. По его словам, это связано с тем, что российский диктатор Владимир Путин боится США.