«Продуктивный разговор». Зеленский встретился с Келлогом: обсудили ПВО, закупку оружия и санкции против РФ

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 14 июля, встретился со специальным представителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом .

В своем Telegram-канале глава государства назвал «продуктивным» разговор с Келлогом.

Зеленский обсудил со спецпредставителем президента США путь к миру и то, как его практически приблизить.

По его словам, во время разговора речь шла об усилении ПВО для Украины, совместном производстве, закупках оборонного вооружения вместе с Европой, а также санкциях против России и тех, кто ей помогает.

«Надеемся на лидерство Соединенных Штатов, ведь понятно, что Москва останавливаться не будет, если ее неадекватные амбиции не остановить силой», — отметил президент Украины.

Он поблагодарил Келлога за визит в Украину, а также президента США Дональда Трампа за «важные сигналы поддержки и позитивные решения для обеих стран».

Ранее стало известно, что Кит Келлог прибыл в Киев с официальным визитом. В прошлый раз он посещал Украину 19 февраля.

8 июля президент США заявил, что российский диктатор Владимир Путин говорит «много бреда» и его слова не имеют смысла. Он также не исключил ужесточения санкций против страны-агрессора России.

13 июля сенатор Линдси Грэм заявил, что в ближайшие дни начнется «рекордный поток оружия» в Украину, чтобы она могла защитить себя. Также он анонсировал введение дополнительных санкций против РФ и стран, которые покупают российскую нефть.

Трамп в свою очередь заявил о намерении передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot для защиты от бомбардировок Путина. Глава Белого дома не уточнил точного количества комплексов, однако добавил, что расходы на поставку будут компенсированы Европейским Союзом.