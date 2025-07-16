Зеленский прокомментировал уменьшение ударов РФ в последние дни: Украинцы шутят о паспорте для Кэллога

Президент Владимир Зеленский со спецпредставителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом в Киеве, 14 июля 2025 года (Фото: Офис президента)

Россия не наносила массированных ударов с тех пор, как в Киев прибыл спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог . Это связано с тем, что российский диктатор Владимир Путин боится США, заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью Newsmax он сказал, что уменьшение атак РФ во время визита Келлога — это «очень интересный пример».

«Генерал Келлог прибыл в Украину, и две ночи подряд не было массированных бомбардировок… Даже люди уже шутят по этому поводу, говорят, что надо дать генералу Келлогу украинский паспорт и оставить его здесь, а американцам стоит чаще приезжать к нам, потому что тогда Россия будет меньше бомбить», — рассказал глава государства.

Зеленский отметил, что Путин бьет по гражданским, но когда представители США находятся в Украине, он этого не делает.

Президент Украины отметил, что российский диктатор пытается запугивать, шантажировать и создавать напряжение, но он не идет на полную эскалацию.

«Это означает одно: Путин боится Америки. Я говорил об этом все время, и также президенту (США Дональду Трампу — ред.): как бы там ни было, Путин боится Америки, и я в этом уверен. Это очень важный момент», — подчеркнул Зеленский.

В первый день визита в Украину, 14 июля, Келлог встретился с начальником ГУР Кириллом Будановым, главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым, а также представителями разведсообщества. Буданов заявил, что Украина при поддержке США способна остановить Россию и свести на нет ее военный потенциал.

Келлог также провел встречи с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым и президентом Владимиром Зеленским. Президент с Келлогом, в частности, обсудили новое соглашение США с НАТО о поставках оружия Украине.

15 июля Кэллог провел ряд встреч с украинскими чиновниками и принял участие в церемонии награждения украинских военнослужащих и гражданских. В частности, он встретился с главой МИД Украины Андреем Сибигой и обсудил с ним способы прекращения войны «на условиях, которые будут способствовать установлению длительного мира».

Утром 16 июля спецпредставитель президента США посетил мемориал памяти детей-жертв войны.

«Сегодня утром я посетил мемориал, который признает, что война, которая продолжается, нанесла вред украинским детям. Их смерть чествуют не возложением цветов, а мягкими игрушечными животными. Убийства невинных гражданских лиц, особенно детей, должны прекратиться», — написал он в X.