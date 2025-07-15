Второй день визита Келлога в Украину: какие встречи провел посланник Трампа

Кит Келлогг второй день находится с визитом в Украине (Фото: Офис президента Украины)

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлогг во вторник, 15 июля, провел ряд встреч с украинскими чиновниками и принял участие в церемонии награждения украинских военнослужащих и гражданских.

У себя в X Келлог сообщил, что встретился с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и обсудил с ним способы прекращения войны «на условиях, способствующих установлению продолжительного мира».

«Соединенные Штаты поддерживают мир через силу — и мы помогаем Украине достичь модели „Америка прежде всего“ для своей страны. Модель, в которой приоритет отдается суверенитету, а не глобализму, долгосрочной безопасности и экономическому процветанию», — написал он.

В МИД Украины отметили, что Киев благодарен Трампу за решение вместе с европейскими союзниками передать Украине новые системы Patriot и другое вооружение. По словам министра Андрея Сибиги, они с Келлогом обсудили расширение оборонного сотрудничества Украины с США и «шаги для повышения цены войны для агрессора».

Также Келлогг встретился в Киеве с начальником Генштаба Великобритании адмиралом Энтони Радакином. Кроме того, он принял участие в церемонии награждения президентом украинских военнослужащих, в том числе Героев Украины, и гражданских в День украинской государственности. Президент также вручил паспорта детям защитников, победителям олимпиад, конкурсом и соревнований и детям-волонтерам.

15 июля в Украине также находилась с визитом премьер-министр Латвии Эвика Силиня, которая встретилась с президентом Зеленским. Она сообщила, что в Украину уже прибыла первая партия БТР Patria.

Фото: Офис президента Украины

Глава Офиса президента Андрей Ермак написал, что провел отдельную встречу с Келлогом и обсудил с ним вопрос оружия, санкций и принцип мира через силу.

В первый день визита в Украину, 14 июля, Келлогг встретился с начальником ГУР Кириллом Будановым, главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым, а также представителями разведсообщества. Буданов заявил, что Украина при поддержке США способна остановить Россию и свести на нет ее военный потенциал.

Келлогг также провел встречи с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым и президентом Владимиром Зеленским.

Президент с Келлогом, в частности, обсудили новое соглашение США с НАТО о поставках оружия Украине.

На фоне визита посланника Трампа страна-агрессор не атаковала Киев дронами-камикадзе и ракетами, но в столице несколько раз объявляли тревогу из-за взлета МиГ-31К.