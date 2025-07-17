Глава Офиса президента Андрей Ермак встречает на перроне в Киеве спецпосланника президента США Кита Келлога (Фото: Andriy Yermak via Telegram via REUTERS)

NV узнал, какой была ключевая цель визита в Украину спецпредставителя президента США Кит Келлога, кто организовывал американскому гостю встречи и что ограничило его активность.

Специальный посланник президента США Кит Келлог уже завершил свой визит в Украину, начавшийся в понедельник, и возвращается в Вашингтон.

Об этом рассказал NV источник в команде президента Владимира Зеленского.