Кэллогу показали, как проходят подготовку украинские нацгвардейцы и какое оружие используют

Специальный представитель президента США Кит Келлог побывал на учебно-тренировочных объектах Национальной гвардии Украины. Он ознакомился с уровнем подготовки украинских военных, их снаряжением и техническим обеспечением.

Об этом в среду, 16 июля, сообщили в Министерстве внутренних дел.

Вместе с командующим НГУ Александром Пивненко американская делегация ознакомилась с тренировками танковых и механизированных экипажей, работой на симуляторах, а также увидела применение дронов и роботизированных систем, которые используются в условиях боевых действий.

Реклама

Фото: МВД Украины / Telegram

Фото: МВД Украины / Telegram

Келлог отметил мужество украинских бойцов и высокое качество подготовки, подчеркнув, что опыт Украины является ценным для армий других стран.

Фото: МВД Украины / Telegram

«Мы благодарны США за постоянную помощь, которая позволяет нашим подразделениям эффективно защищать страну. Украина защищает свою независимость и свободу. Вместе с партнерами мы продолжаем развивать наши оборонные возможности», — заявил Пивненко.

Фото: МВД Украины / Telegram

Фото: МВД Украины / Telegram

В первый день визита в Украину, 14 июля, Келлог встретился с начальником ГУР Кириллом Будановым, главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым, а также представителями разведсообщества. Буданов заявил, что Украина при поддержке США способна остановить Россию и свести на нет ее военный потенциал.

Келлог также провел встречи с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым и президентом Владимиром Зеленским. Президент с Келлогом, в частности, обсудили новое соглашение США с НАТО о поставках оружия Украине.

15 июля Кэллог провел ряд встреч с украинскими чиновниками и принял участие в церемонии награждения украинских военнослужащих и гражданских. В частности, он встретился с главой МИД Украины Андреем Сибигой и обсудил с ним способы прекращения войны «на условиях, которые будут способствовать установлению длительного мира».

Утром 16 июля спецпредставитель президента США посетил мемориал памяти детей-жертв войны.