Шольц заявил, что на данный момент дипломатическое завершение войны в Украине невозможно
Шольц высказался против прекращения огня в Украине на условиях России (Фото:Michele Tantussi/Reuters)
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что дипломатическое решение войны в Украине на данный момент невозможно, действия российского диктатора Владимира Путина препятствуют сближению сторон.
Об этом он сказал на конференции в Лейпциге, пишет RND.
«Мы все хотим, чтобы эта война закончилась, и чтобы мир стал возможным. Но в этой убийственной войне, которую мы сейчас переживаем, военные действия Путина препятствуют всему, что ранее приближало переговоры», — отметил немецкий канцлер.
Он также высказался против прекращения огня в Украине на условиях России.
«Прежде всего, Россия должна понять, что идея диктаторского мира ни к чему не приведет и что нельзя просто провести фломастером по карте местности и сказать, что это теперь мое. Так что диктаторского мира не будет, должно быть другое понимание», — отметил канцлер.
Шольц добавил, что он сам «неустанно работает вместе со многими другими» над тем, чтобы Россия осознала это как основу для успешных мирных переговоров.
4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя.
Позже Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».
Также стало известно, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам со страной-агрессором Россией.
7 ноября Зеленский назвал пять условий, при которых возможны переговоры:
- восстановление территориальной целостности;
- уважение Устава ООН;
- возмещение всех убытков, причиненных войной;
- наказание каждого военного преступника;
- гарантии, что вторжение не повторится.
Издание Politico сообщило, что Зеленский смягчил позицию по переговорам с РФ, указывая на то, что в перечисленных условиях нет пункта о невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным.