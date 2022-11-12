Шольц заявил, что на данный момент дипломатическое завершение войны в Украине невозможно

12 ноября, 11:58
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Шольц высказался против прекращения огня в Украине на условиях России (Фото:Michele Tantussi/Reuters)

Шольц высказался против прекращения огня в Украине на условиях России (Фото:Michele Tantussi/Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что дипломатическое решение войны в Украине на данный момент невозможно, действия российского диктатора Владимира Путина препятствуют сближению сторон.

Об этом он сказал на конференции в Лейпциге, пишет RND.

«Мы все хотим, чтобы эта война закончилась, и чтобы мир стал возможным. Но в этой убийственной войне, которую мы сейчас переживаем, военные действия Путина препятствуют всему, что ранее приближало переговоры», — отметил немецкий канцлер.

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Он также высказался против прекращения огня в Украине на условиях России.

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«Прежде всего, Россия должна понять, что идея диктаторского мира ни к чему не приведет и что нельзя просто провести фломастером по карте местности и сказать, что это теперь мое. Так что диктаторского мира не будет, должно быть другое понимание», — отметил канцлер.

https://www.youtube.com/watch?v=ttx3pZcuiQ4&feature=emb_title

Шольц добавил, что он сам «неустанно работает вместе со многими другими» над тем, чтобы Россия осознала это как основу для успешных мирных переговоров.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя.

Позже Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».

Также стало известно, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам со страной-агрессором Россией.

7 ноября Зеленский назвал пять условий, при которых возможны переговоры:

  • восстановление территориальной целостности;
  • уважение Устава ООН;
  • возмещение всех убытков, причиненных войной;
  • наказание каждого военного преступника;
  • гарантии, что вторжение не повторится.
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Издание Politico сообщило, что Зеленский смягчил позицию по переговорам с РФ, указывая на то, что в перечисленных условиях нет пункта о невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Владимир Путин Переговоры с Россией Олаф Шольц Война России против Украины

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