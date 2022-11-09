Путин в отчаянии. Что пора сделать Западу 9 ноября, 20:13 Эксклюзив НВ Путин сделал все возможное, чтобы скрыть истинный характер своей имперской войны в Украине, но украинцев не обмануть (Фото:REUTERS)

Зачем Владимир Путин вторгся в Украину? Ответ на этот вопрос действительно зависит от того, когда вы об этом спрашиваете

За несколько месяцев до вторжения российский диктатор сосредоточил свой гнев на НАТО и попытался обвинить в росте напряженности вокруг Украины расширение военного альянса после окончания холодной войны. Когда 24 февраля его войска пересекли границу, Путин сменил курс и объявил крестовый поход против «украинских нацистов». Совсем недавно он попытался изобразить Украину как «террористическое государство», настаивая на том, что Россия на самом деле борется с «сатанизмом».

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Ни один из этих аргументов не выдерживает серьезной проверки. Вместо этого различные нарративы, исходящие из Кремля, отражают все более отчаянные попытки Москвы оправдать то, что на самом деле является старомодной колониальной империалистической войной.

Путин давно пытается использовать расширение НАТО в качестве предлога для своей агрессивной внешней политики. Это нравится российской общественности, а также находит отклик у тех сегментов международного сообщества, которые считают, что Соединенные Штаты стали слишком доминировать после окончания холодной войны. Однако попытки Путина представить вторжение в Украину как разумный ответ на наступление НАТО были полностью опровергнуты его собственными действиями.

По данным Reuters, Украина в первые дни вторжения сообщила России, что готова удовлетворить требования Москвы и исключить возможность будущего членства в НАТО, но это предложение было отклонено Путиным. В последующие недели президент Украины Владимир Зеленский публично выступил с аналогичными предложениями отказаться от амбиций Украины в отношении НАТО, но Россия предпочла продолжить свое вторжение.

Само представление о том, что Россия рассматривает НАТО как реальную угрозу безопасности, было еще больше подорвано летом 2022 года, когда Москва пассивно приняла историческое решение соседней Финляндии присоединиться к военному альянсу. Путин неоднократно ссылался на углубляющиеся связи Украины с НАТО в качестве оправдания своего вторжения, но перспектива скорого членства Финляндии не вызвала никакой значимой реакции в области безопасности со стороны Кремля.

За все более диковинными попытками Москвы оправдать вторжение стоит неприятная для нее правда

Если бы Путин искренне верил, что есть хотя отдаленная вероятность вторжения НАТО в Россию, он несомненно укрепил бы финскую границу. Наоборот, в течение нескольких месяцев после решения Хельсинки присоединиться к альянсу Россия резко сократила свое военное присутствие вблизи Финляндии и соседних стран Балтии, входящих в НАТО, чтобы поддержать вторжение в Украину. Что бы ни говорил Путин на публике, он прекрасно понимает, что НАТО не представляет угрозы для России.

Российское мифотворчество об «украинских нацистах» еще старше жалоб на расширение НАТО и восходит к советской пропаганде времен Второй мировой войны. На протяжении десятилетий Москва преувеличивала военное сотрудничество между украинскими националистическими группировками и Третьим рейхом, удобно игнорируя гораздо более важный нацистско-советский пакт. Смешивая многовековое освободительное движение Украины с нацизмом, поколения кремлевских лидеров стремились сделать украинскую национальную идентичность ядовитой как в глазах отечественной, так и международной аудитории.

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Энтузиазм Путина по поводу образа «нацистской Украины» вполне соответствует его более масштабным усилиям поместить советский опыт Второй мировой войны в основу современной российской идентичности. За последние два десятилетия Путин превратил традиционное для русских почтение к поколению, победившему Гитлера, в квазирелигиозный культ победы со своими собственными праздниками, святыми реликвиями и доктринальными догмами. Это позволило ему обелить преступления советской эпохи, нападая на современных противников как на духовных преемников нацистов. В путинской России обвинения в нацизме являются обычным явлением в публичном дискурсе и выдвигаются против головокружительного множества лиц, организаций и целых стран, но Украина остается самой популярной мишенью.

Эффективность этой тактики всегда во многом зависела от незнания Украины извне и Российско-центристских репортажей базирующихся в Москве международных корреспондентов. К несчастью для Путина, его вторжение привлекло беспрецедентное внимание СМИ к Украине, что во многом способствовало развенчанию всего нарратива о «нацистской Украине».

Необходимость в этом уже давно назрела. За последние 31 год украинской независимости ультраправые так и не приблизились к власти в Украине и остаются значительно менее влиятельными, чем во многих других европейских странах. В то время как ультраправый кандидат Марин Ле Пен набрала 41,45% голосов на президентских выборах 2022 года во Франции, украинские ультраправые при голосовании обычно изо всех сил пытаются получить поддержку, выражающуюся однозначным числом. На последних президентских выборах в Украине в 2019 году ведущий кандидат от националистов набрал 1,6% голосов. Спустя несколько месяцев, во время последних парламентских выборов в стране, многие крайне правые партии Украины объединили свои усилия в попытке улучшить свое состояние. Эта объединенная националистическая платформа с треском провалилась, набрав всего 2,15% голосов.

Ничто так не подчеркивает абсурдность обвинений России по поводу «нацистской Украины», как возвышение Владимира Зеленского. Президент Украины одновременно еврей и носитель русского языка. По мнению Кремля, это должно сделать его крайне непривлекательным для украинских избирателей. Напротив, Зеленский был избран президентом с рекордным отрывом и впоследствии обеспечил уникальное парламентское большинство для своей вновь созданной политической партии. Этот успех тем более замечателен, что был достигнут во время выборов военного времени, проходивших в атмосфере повышенного патриотического подъема.

С самого начала вторжения неудачные попытки России изобразить Украину как нацистское государство вынуждают Москву заниматься еще более невероятной умственной гимнастикой. Не имея возможности представить каких-либо реальных украинских нацистов, чиновники режима и пропагандистские доверенные лица пытались утверждать, что сама идея независимой Украины является нацистской концепцией, признавая при этом, что заявленная Путиным военная цель «денацификации» на практике означает «деукраинизацию» Украины.

Заблуждения Кремля стали, пожалуй, наиболее очевидными во время майского выступления в итальянской телепрограмме Zona Bianca министра иностранных дел России Сергея Лаврова, когда он сделал странные и постыдные антисемитские комментарии. Когда его попросили устранить очевидные противоречия между заявлениями России о «нацистской Украине» и тем фактом, что в Украине президент-еврей, Лавров заявил, что в Адольфе Гитлере тоже была «еврейская кровь». Его заявление вызвало волну глобального осуждения, и Путин в конечном итоге был вынужден вмешаться и принести личные извинения израильским лидерам.

Этот досадный инцидент иллюстрирует поразительную недавнюю деградацию российской дипломатии, которая в настоящее время достигла уровня, когда ее часто невозможно отличить от распространяемых в интернете теорий заговора. Вынужденные после вторжения Путина оправдывать то, чему нет, и не может быть оправданий, ведущие российские дипломаты отступили в мир альтернативной реальности, полный отрицаний и темных фантазий. Пока Лавров разглагольствует о «еврейском Гитлере», посол России в ООН Василий Небензя ошеломляет своих коллег фантастическими рассказами о генетически модифицированных украинских комарах Неудивительно, что раздраженный британский посол Барбара Вудворд недавно задалась вопросом: «Сколько еще нам придется терпеть эту чепуху?»

Неудобное отсутствие украинских нацистов и нулевая реакция России на заявку Финляндии на членство в НАТО привели к тому, что Путин стал отчаянно нуждаться в новых нарративах, объясняющих его продолжающееся вторжение. Исследователи дезинформации недавно отметили всплеск упоминаний Россией Украины как «террористического государства» на фоне очевидных попыток позиционировать войну как контртеррористическую операцию. Это включало кампанию на высоком уровне под руководством самого Путина и министра обороны России Сергея Шойгу, которые безосновательно обвинили Украину в планировании акта ядерного терроризма с использованием грязной бомбы.

Хотя идея о том, что Украина сама нанесет ядерный удар, может показаться надуманной даже по российским меркам, это ни в коем случае не самое смелое оправдание Кремля. С конца сентября высокопоставленные чиновники режима пошли еще дальше и активно пытались представить вторжение в Украину как священную войну против сатанизма. Путин задал тон, назвав своих оппонентов «сатанинскими» во время знаменательного обращения, посвященного официальной аннексии четырех украинских областей.

Другие с энтузиазмом последовали примеру Путина. В октябре заместитель секретаря влиятельного Совета национальной безопасности России Алексей Павлов заявил, что «десатанизация Украины становится все более актуальной». Этот призыв поддержал бывший президент России Дмитрий Медведев, который заявил в сообщении от 4 ноября, посвященном Дню народного единства России, что цель вторжения в Украину — «остановить верховного правителя ада, какое бы имя он ни использовал: Сатана, Люцифер или Иблис». Ключевые пропагандисты, включая Владимира Соловьева, также поддержали идею о том, что Россия находится в состоянии войны с сатанизмом.

За все более диковинными попытками Москвы оправдать вторжение стоит весьма неприятная для неё правда. Решение Путина о вторжении в Украину вовсе не является реакцией на западное вторжение или украинский экстремизм. Оно является продуктом бескомпромиссного империалистического мышления, которое Путин разделяет с миллионами россиян, отказывающихся принять вердикт 1991 года.

Все правление Путина было сформировано его жгучим негодованием по поводу кажущейся несправедливости распада СССР, который он считает «распадом исторической России ». Это подпитывало его одержимость Украиной, которая веками занимала ключевое положение в самом центре российской имперской идентичности. Путин рассматривает существование независимой Украины как символ несправедливого постсоветского урегулирования и расценивает принятие этой страной европейской демократии как экзистенциальную угрозу для России. Он неоднократно отрицал право Украины на государственность, утверждая, что современная Украина искусственно отделена от России. Накануне вторжения он назвал Украину «неотъемлемой частью нашей собственной истории, культуры и духовного пространства».

Наиболее показательные высказывания российского диктатора прозвучали летом 2022 года, когда он прямо сравнил свое вторжение в Украину с имперскими завоеваниями русского царя Петра Великого в восемнадцатом веке. Путин попытался оправдать это утверждение, заявив, что он просто «возвращает исторически русские земли», но действия его армии вторжения несут на себе все признаки жестокого колониального завоевания. Российские войска превратили целые города в руины и убили десятки тысяч мирных жителей Украины. На подконтрольных Кремлю территориях Украины российские военные проводили массовые казни и насильственные депортации. При этом безжалостно стерты все символы украинской национальной идентичности.

Это мрачная реальность, на которую должны обратить внимание все сторонники умиротворения и мира путем переговоров. Никто не хочет закончить нынешнюю войну больше, чем сами украинцы, но они также признают, что между геноцидом и выживанием нет места для компромисса. Россия сделала все возможное, чтобы скрыть истинный характер своей имперской войны в Украине, но украинцев не обмануть. Они прекрасно понимают, что без решительного поражения России Украина перестанет существовать.

Вместо того чтобы слушать фальшивые жалобы и сказки Москвы о дьяволопоклоннических фантомных фашистах, международное сообщество должно ясно дать понять Кремлю, что российскому империализму нет места в современном мире. Все более абсурдный характер оправданий Путина свидетельствует о его растущем отчаянии, но он еще должен отказаться от колониального завоевания Украины. Если его не принудить к этому, нескончаемые имперские амбиции России останутся угрозой миру во всем мире.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Питера Дикинсона. Републикация полной версии текста запрещена.

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