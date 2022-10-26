Успех Украины на переговорах с РФ будет зависеть от побед на поле боя — генсек НАТО 26 октября, 17:59 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя. Поэтому НАТО помогает украинцам.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает пресс-служба Альянса.

«Большинство войн заканчиваются за столом переговоров. В то же время, мы знаем, что, то, что Украина может достичь за столом переговоров, полностью зависит от силы и побед на поле боя», — сказал Столтенберг.

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По его словам, именно по этой причине НАТО оказывает Украине военную помощь. Столтенберг подчеркнул, что союзники по НАТО максимизируют вероятность приемлемого для Украины результата.

«Чем сильнее Украина на поле боя, тем больше вероятность политического решения, при котором Украина сможет победить как суверенная независимая страна в Европе», — добавил генсек.

Также Столтенберг заявил, что НАТО готово продолжать поддерживать Украину столько, сколько понадобится, поскольку не может позволить российскому диктатору Владимиру Путину победить. По его словам, это будет трагедия для украинцев, а также сделает Североатлантический альянс более уязвимым.

22 октября президент Владимир Зеленский заявил, что в России «обязательно» будет руководство, с которым Украина будет общаться «в том или ином виде», но при условии — не будет войны, развязанной Москвой.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры с Москвой, только когда там сменится президент.

