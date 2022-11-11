«Путина десакрализуют». Для начала переговоров россиянам стоит прислушаться к Зеленскому, концепция РФ абсурдна — интервью с Подоляком 11 ноября, 21:04 Эксклюзив НВ Михаил Подоляк (Фото:Офис Президента Украины/Facebook)

Чтобы начать переговорный процесс, россиянам нужно прислушаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому, а не к своему диктатору Владимиру Путину, время которого прошло, рекомендует советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его мнению, уже сейчас идет тотальная десакрализация Путина как ключевого исторического персонажа для России.

В интервью Радио НВ Подоляк рассказал, как скажется херсонское поражение армии РФ на кремлевском режиме, что будет с так называемыми российскими элитами и почему никто не может склонять Украину к переговорам.

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— ВСУ показали, что Россия в Херсоне не навсегда, несмотря на то, что утверждал Путин. Как вы считаете, как это должно отразиться на путинской вертикали власти? Чего вы ждете?

— Не будем забегать вперед, дождемся момента, когда вся правобережная Херсонщина будет освобождена, это обязательно. Кстати, я бы очень внимательно обращал внимание на бригадного генерала [Александра] Тарнавского, который руководит этим направлением. Достаточно эффективно, как вы видите, руководит.

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Россия [в Херсонскую область] насобирала очень много соответствующих воинских частей, и это не были просто мобилизованные. Это сегодня они добавляют туда мобилизованных, а до этого там были и десантники, и морская пехота — достаточно слаженные подразделения. Там было много единиц военной техники, артиллерии… Имею в виду правобережную Херсонщину.

И все же, по-моему, господин Тарнавский абсолютно эффективно провел тяжелое планирование операции по освобождению, деблокаде территории юга Украины. Поэтому ожидаем от него достаточно развернутых комментариев, как это удавалось.

Чего мы ожидаем на основании происходящих событий? Здесь можно уже расставить определённые точки. Во-первых, мы уже видим буквально вал, девятый вал негатива на всех российских медийных площадках, еще не принадлежащих к ключевому пулу пропагандистов. Идет огромный, грубый наезд на генералитет, но уже видим, что отдельно очень много говорят о неэффективности Путина как верховного главнокомандующего.

Мы видим огромную растерянность среди политических элит Российской Федерации. Они не понимают, что это происходит и как будет дальше идти.

И третье: буквально сегодня заместитель министра иностранных дел Российской Федерации [Сергей] Рябков опять же в истерической манере говорит: «Давайте быстро начнем переговорный процесс, потому что даже никаких предварительных условий мы к этому не будем выдвигать». Они не хотят выдвигать условий, но при этом тот же Рябков говорит, что там какие-то кураторы Украины ничего не позволяют сделать. То есть они проигрывают и все равно продолжают оскорблять Украину. То есть: «Мы хотим быстро переговоры, потому что нам страшно. То, что происходит на юге, мы подсознательно понимаем, что будет происходить на всех оккупированных территориях, где мы писали эти свои бордики „Россия здесь навсегда“. Нам так страшно, но мы продолжаем вас оскорблять, мы сегодня продолжаем обстреливать вашу инфраструктуру. И давайте быстро сядем за стол переговоров и будем договариваться о прекращении огня».

Они даже сегодня говорят не о том, что предлагает президент [Украины Владимир] Зеленский — отведите все свои войска за территорию Украины и тогда будем говорить о формате переговорного процесса. Нет, они сегодня говорят только о прекращении огня. А мы с вами понимаем, что это не вопрос войны и мира, это вопрос лишь оперативной паузы для российской армии.