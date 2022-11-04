Диалог с Россией возможен, если она отступит и признает свои ужасные ошибки — Зеленский 4 ноября, 12:52 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».

«Если россияне отступят и признают, что они ужасно ошиблись, если можно говорить об ошибке на фоне всего этого, тогда мы сможем найти формат для диалога», — сказал президент в интервью El Pais.

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Зеленский считает: если украинцы продолжать жертвовать тысячами жизней, чтобы добиться освобождения украинских территорий, это будет препятствовать процессу переговоров на долгие годы.

Он также подчеркнул, что последней каплей, которая перечеркнула возможность диалога с РФ были фейковые референдумы на временно захваченных регионах. Президент убежден: на данном этапе договариваться с РФ невозможно.

«Мы видим вполне конкретное намерение оккупировать и уничтожить Украину. Что я должен сказать человеку, который просто хочет нас уничтожить? В таких переговорах нет смысла», — сказал украинский лидер.

4 октября Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

1 ноября диктатор Путин заявил, что готов ждать согласия Киева на участие в переговорах.