Действительно ли Байден оттягивает поставки самолетов Украине, чтобы «приурочить» прорыв к пику предвыборной кампании в США — военный аналитик 19 августа, 08:45 Джо Байден до сих пор опасается эскалации с РФ (Фото:Lehtikuva/EMMI KORHONEN via REUTERS)

Причиной задержки в процессе передачи Украине самолетов F-16 со стороны Белого дома является скорее тот факт, что администрация Джо Байдена опасается эскалационных действий России, а не рассчитывает, на то, что доставка самолетов в следующем году будет выгоднее для электоральных перспектив президента США.



Об этом в интервью Радио NV заявил американский военный аналитик Марк Войджер, старший научный сотрудник Центра европейского политического анализа в США, бывший советник главнокомандующего армии США в Европе.

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Он прокомментировал вопрос о том, может ли задержка с самолетами F-16 быть попыткой политического хода Белого дома: передать самолеты и увеличить возможности украинской армии тогда, когда это придаст максимальный политический потенциал предвыборной кампании Джо Байдена на выборах 2024 года.

Войджер категорически опроверг такое предположение, назвав его «огромным риском». «Никто — ни в Администрации, ни в Пентагоне, не существует даже такого суперкомпьютера, который может рассчитать, что конкретно следующим летом конкретно самолеты окажут такое влияние, что конкретно за несколько месяцев до кампании уже будет четкая победа и это поможет кампании Байдена», — подчеркнул аналитик.

Он убежден, что гораздо разумнее было бы дать самолеты значительно раньше, чтобы ВСУ уже достигли успеха на фронте. «Я не могу себе представить, что кто-то серьезно такие сложные калькуляции может сделать в Америке, чтобы прямо до выборов уже победа была. Победа очень поможет. Я на 100% согласен. Но быстрая помощь поможет гораздо больше», — подчеркнул Марк Войджер.

По его словам, подобные планы могли бы существовать разве что в голливудских сценариях, «а в реальной жизни я не видел таких доказательств, что кто-то в администрации имеет такую очень-очень четкую формулу на будущее, которая предусмотрит такие шаги».

Зато, убежден аналитик, Байден и его администрация, похоже, колеблются с передачей самолетов и ракет ATACMS из-за "очень странных" политических обеспокоенностей угрозой эскалации с Россией. «Существует теория, что администрация Байдена действительно не хочет, чтобы казалось, что Америка поставляет уже очень современные системы, очень мощные. Но, я думаю, что это вопрос времени», — выразил уверенность Войджер, раскритиковавший такой подход Белого дома как «ложную логику».

«Просто, к сожалению, самолеты не попадут до [конца этого наступления в Украину]. Это очень странно и неправильно, потому что натовская, американская доктрина всегда требует использования самолетов и превосходства в воздухе. Это просто аксиоматический элемент западной военной доктрины», — напомнил аналитик.

Он также отметил, что до сих пор Запад ускорял поставки мощных систем вооружения после крупнейших зверств и катастроф, совершенных Россией. «Но всегда западная логика, логика демократии, к сожалению, реактивная. Это реакции на кризисы. Редко я видел, когда [ведут себя] проактивно, когда предвидят такие шаги врага, шаги России и предоставляют что-то гораздо быстрее», — отметил Войджер.