Российский диктатор Владимир Путин неслучайно инициировал разговор с Дональдом Трампом как раз перед визитом президента Украины в США. В Кремле опасаются, что глава Белого дома может предоставить Киеву ракеты Tomahawk, сообщает Sky News .

Отмечается, что это была явная попытка избежать поставки Украине ракет и вернуть Дональда Трампа на сторону России.

Судя по официальному сообщению Белого дома после телефонного разговора лидеров, кажется, Владимир Путин отчасти достиг своей цели, считает журналист Sky News Айвор Беннет.

Реклама

«Вместо угроз и осуждений риторика Трампа в отношении России снова стала теплой и дружественной. Он описал разговор как „очень продуктивный“ и заявил, что лидеры достигли „больших успехов“ и — что важно — нам сообщили, что будет еще один саммит», — добавил Беннет.

Журналист не исключил возможность того, что Трамп все же может дать Зеленскому то, чего он хочет [ракетное вооружение], однако выразил сомнение.

«Если это произойдет, Путину придется ответить, и Будапешт станет провалом. Этот разговор и его результаты следуют по похожему сценарию. Так же как Трамп кажется готовым поддержать Украину и давить на Россию не только словами, Путину каким-то образом удалось отговорить его и выиграть еще немного времени», — пишет Айвор Беннет.

Журналист напомнил о многочисленных предложениях США о прекращении огня, в частности 30-дневное перемирие в марте, 50-дневные, а затем 12-дневные ультиматумы Трампа Путину, а также угрозы ввести санкции и пошлины. В ответ на все усилия Россия лишь наращивала удары по Украине.

«Это ощущается, как повторение истории. Как Путин это делает? Его тактика, кажется, каждый раз одна и та же — предложить Трампу что-то, что тот может подать как прорыв, и подает это с порцией лести», — отмечает Беннет.

На этот раз глава Кремля поздравил Трампа с его «большим достижением» на Ближнем Востоке, поблагодарил первую леди Меланию за то, что она занимается судьбой похищенных украинских детей, и согласился на [или, возможно, предложил] еще одну встречу для фотосессии, добавил журналист.

Айвор Беннет подчеркнул, что если Будапешт состоится, Трамп получит то, что хочет — телевизионный момент, который станет очередным подтверждением его «миротворческой президентской миссии».

«Но, возможно, главный выигрыш достанется Путину, которого впервые с начала полномасштабной войны встретят на территории ЕС, несмотря на действующие санкции. Вы уже можете увидеть, как он улыбается», — подытожил Беннет.

16 октября Трамп заявил о «продуктивном» разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным и анонсировал личную встречу с диктатором в Будапеште. По его словам, переговоры состоятся в течение ближайших двух недель.

После разговора с диктатором Трамп заявил, что «США тоже нужны ракеты Tomahawk». Он также подтвердил, что обсуждал с Путиным возможность предоставления Украине ракет Tomahawk.

17 октября президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон по приглашению Трампа. Ожидалось, что во время встречи лидеры обсудят, как заставить Путина сесть за стол переговоров, в частности, путем поставки Киеву ракет Tomahawk. Газета FT писала, что Вашингтон может предоставить Украине от 20 до 50 ракет.