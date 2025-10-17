Во время саммита на Аляске российский диктатор Владимир Путин настолько обременил президента США Дональда Трампа псевдоисторической лекцией, что тот был вынужден несколько раз повысить голос и даже пригрозил Путину уйти со встречи.

Об этом пишет Financial Times, которая 17 октября обнародовала детали о встрече Путина и Трампа на Аляске.

Издание подчеркивает, что хотя Трамп и Путин 16 октября договорились о новой встрече в Будапеште, однако она будет иметь уже совсем другой подтекст — ведь «напряженный саммит в Анкоридже, с которого Трамп едва не ушел, уже изменил условия их отношений».

Реклама

О закулисье переговоров Трампа и Путина на Аляске журналисты FT поговорили с восемью западными и украинскими чиновниками и дипломатами, проинформированными о той встрече, а также «с людьми в Москве, близких к неофициальным попыткам положить конец войне».

Как напоминают авторы публикации, Трамп встретил Путина на Аляске рукопожатием и широкой улыбкой — казалось, импульс саммита был на стороне диктатора. «Но эта теплота быстро исчезла, как только переговоры продолжились за закрытыми дверями», — говорится в публикации со ссылкой на свидетельства «многочисленных» источников.

В присутствии лишь нескольких советников Путин отклонил предложение США по ослаблению санкций и прекращению огня, настаивая на том, что война может закончиться только при условии, если Украина капитулирует и отдаст России еще больше территорий Донбасса, пишет FT.

После этого, как утверждает издание, Владимир Путин озвучил Трампу «беспорядочный исторический экскурс». В нем диктатор упоминал средневековых князей, включая Рюрика и Ярослава Мудрого, а также украинского гетмана Богдана Хмельницкого, говорится в материале. Как напоминает FT, Путин часто обращается к этим фигурам, «чтобы подкрепить свои утверждения о том, что Украина и Россия [якобы] являются одним народом».

«Ошарашенный Трамп несколько раз повышал голос и в какой-то момент пригрозил уйти, сообщают источники. В итоге он сократил встречу и отменил запланированный обед, на котором расширенный состав делегаций должен был обсудить экономические связи и сотрудничество», — добавляет Financial Times.

Один из чиновников Белого дома в ответ на просьбу издания о комментарии все же назвал саммит «продуктивным» и отверг мнение о том, что он прошел неудачно. Администрация Трампа рассматривает любую возможность лучше понять позицию России как «полезную», сказал этот чиновник.

Впрочем, как пишет FT, на деле саммит оказался поворотным моментом в другом смысле: встреча стала «самой низкой точкой» в отношениях Трампа и Путина, которая вызвала изменение позиции США в пользу Украины.

Поскольку с тех пор Трамп становился все более раздраженным Путиным, «его администрация позволила европейским союзникам покупать оружие из американских запасов для Украины, помогала направлять удары [Сил обороны Украины] по российской энергетической инфраструктуре и угрожала Путину продажей Киеву дальнобойных ракет, способных поразить Москву», напоминает FT.

Однако изменения в отношении Трампа к России еще неполные, ведь Вашингтон до сих пор не воплотил в жизнь угрозы ввести санкции в отношении российских энергоносителей и их экспорта — «возможно, чтобы сохранить место для Трампа как потенциального посредника в мирном процессе», предполагают журналисты. Но основной политический курс администрации США теперь направлен в одном направлении: заставить Путина вернуться за стол переговоров по Украине, констатирует FT.

В статье также говорится о том, что специальный посланник США Стив Уиткофф после многочасовой встречи в Кремле с Путиным перед саммитом на Аляске неправильно понял диктатора.

На Аляске Трамп заявил Путину, что США готовы признать аннексию Крыма Россией в 2014 году и заставить Украину отступить с некоторых позиций в Донбассе, если Россия прекратит боевые действия, сообщили FT два осведомленных источника. Но это соглашение, которое предлагал диктатору президент США, основывалось на ложных представлениях. На самом же деле территориальные «уступки» России, как назвал их Уиткофф, сводились к тому, что Москва была готова лишь заморозить линии фронта в некоторых районах, которые не смогла захватить силой, одновременно требуя от Украины сдать весь Донбасс.

«Он [Уиткофф] неправильно понял все, что Путин сказал относительно того, о чем должен был бы быть саммит», — сказал источник FT, знакомый с переговорами. В то же время один из чиновников Белого дома в разговоре с журналистами издания опроверг предположение, что Уиткофф неправильно истолковал позицию России.

По данным FT, во время встречи на Аляске Путин настаивал, что никакого соглашения достичь невозможно, если оно не учитывает т.н. «первопричины» войны — что фактически предполагает смену власти в Киеве, отказ от расширения НАТО и остановку поставок западного оружия Украине. «Для Путина предложение Трампа было неприемлемым. Он хотел капитуляции Украины», — пишет издание.

Российские и европейские источники FT свидетельствуют: расчеты Путина заключаются в том, что пока он имеет преимущество на поле боя, ему нет необходимости идти на какие-то уступки — даже если его военная экономика терпит крах.

«Для Путина дело не в деньгах. Речь идет о его наследии — он хочет войти в историю как лучший российский правитель со времен Петра Великого, — сказал FT высокопоставленный европейский чиновник, — Он думал, что мог бы обеспечить Трампу победу [в вопросе урегулирования войны — прим.ред.], но решил этого не делать».

По словам двух осведомленных источников, российские военные и спецслужбы, регулярно информируя Путина, восхваляют тактические успехи России, утверждают, что Украина несет большие потери и подчеркивают ресурсное преимущество России.

«Для него все дело в идеологии. Он все еще думает, что может победить», — сказал высокопоставленный собеседник FT в западной разведке.

Новая встреча Трампа и Путина: что известно

16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.

Лидер США сказал, что к переговорам с Россией, которые должны состояться в течение двух недель и будут касаться, в частности, Украины, присоединятся вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Уиткофф.

Премьер Венгрии Виктор Орбан после этого заявил, что также поговорил с Трампом и анонсировал разговор с Путиным. Он сказал, что Венгрия готова принять встречу лидеров стран, и подготовка к саммиту уже началась.

17 октября в Кремле подтвердили, что Путин намерен встретиться с Трампом в течение двух недель. Перед этим соответствующие звонки и встречи проведут Лавров и Рубио.