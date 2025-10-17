Потенциальная встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Венгрии станет «большим унижением» для Евросоюза и «огромным благом» для венгерского премьера Виктора Орбана , пишет The Telegraph .

Издание называет саммит США — Россия в Будапеште, который Трамп анонсировал после разговора с Путиным 16 октября, болезненным ударом для Европы. Поскольку ЕС неоднократно критиковал Венгрию за близкие отношения с Россией и закупку российской нефти.

Это будет ударом также для тех в ЕС, кто надеялся, что Орбана сможет заменить Петер Мадьяр, проевропейский консерватор, который, по данным опросов, опережает действующего премьера.

Telegraph также пишет, что встреча в Будапеште может навредить и Киеву.

Зато Виктор Орбан сейчас «чувствует себя как кот в масле». Он называет себя борцом за мир, и этот «саммит сверхдержав» — это огромное достижение для лидера, который уже давно предан Трампу и отказывается принимать общеевропейские ценности.

Издание называет решение о встрече в Будапеште «подарком» Орбану и «вознаграждением за преданность» Трампу. Это имеет дополнительное преимущество, поскольку «провоцирует либералов» в ЕС и за его пределами.

«Страна, которую почти все члены и институты ЕС подвергли остракизму, теперь оказалась в центре внимания Трампа, который считает, что блок был создан для того, чтобы „навредить“ США», — пишет The Telegraph.

Издание также предполагает, что ордер на арест Путина, выданный Международным уголовным судом, не будет проблемой, если саммит состоится в Венгрии.

16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.

Лидер США сказал, что к переговорам с Россией, которые должны состояться в течение двух недель и будут касаться, в частности Украины, присоединятся вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Уиткофф.

Орбан после этого заявил, что также поговорил с Трампом и анонсировал разговор с Путиным. Он сказал, что Венгрия готова принять встречу лидеров стран, и подготовка к саммиту уже началась.