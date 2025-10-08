После победы проевропейской партии. Социалисты Молдовы не признают результаты выборов и угрожают протестами

Партия социалистов Молдовы (ПСРМ) заявила, что не признает результаты парламентских выборов 28 сентября и угрожает протестами, если Конституционный суд утвердит их официально.

Так считает вице-председатель партии Влад Батринча, пишет NewsMaker.

Он утверждает, что выборы сопровождались «нарушениями и использованием административного ресурса», что, по его мнению, ставит под сомнение честность голосования.

«Мы не можем серьезно говорить о будущем Молдовы, если в стране нет ни демократии, ни свободных выборов. В таких условиях не будет ни экономики, ни демографического роста — ничего. Выборы должны быть честными, а условия участия — равными. Только тогда можно говорить о функционировании демократии», — заявил Батринча.

Он считает, что из-за «выявленных нарушений» Конституционный суд «должен отказаться от утверждения результатов выборов».

В случае, если суд примет решение в пользу результатов, ПСРМ планирует «бороться на международных площадках, на улицах городов, в парламенте — всеми доступными способами и на всех доступных уровнях».

5 октября Центральная избирательная комиссия Молдовы утвердила итоги парламентских выборов. Теперь Конституционный суд должен в течение 10 дней либо подтвердить, либо отменить эти результаты.

Выборы в парламент в Молдове состоялись 28 сентября. Они имели решающее значение для проевропейского курса страны. Попытки России повлиять на ход и результат этого голосования были одними из самых мощных за последние годы.

Партия президента страны Майи Санду Действие и Солидарность одержала победу на парламентских выборах, набрав 50% голосов по подсчету 100% бюллетеней. Патриотический блок получил 24,17%, а остальные партии — менее 10%, спикер парламента Игорь Гросу назвал победу «выбором народа и уроком демократии».

В Кишиневе 29 сентября пророссийский Патриотический блок провел получасовой протест против результатов парламентских выборов, в котором приняло участие около 1000 человек. Во время акции звучали возгласы «Слава Украине», а кто-то в ответ говорил «в составе России». По данным СМИ, участникам выкрикивал обещали денежное вознаграждение от $50 до $300 за участие и привлечение других людей.

30 июля президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия планирует масштабное вмешательство в парламентские выборы 28 сентября, чтобы продвинуть своих кандидатов.

22 июля четыре левые оппозиционные партии Молдовы — Партия социалистов, Партия коммунистов, Сердце Молдовы и Будущее Молдовы — объявили о намерении объединиться в избирательный блок для участия в парламентских выборах.

По данным Bloomberg, Кремль готовил многоуровневую стратегию вмешательства в парламентские выборы в Молдове. Ее главная цель — сорвать евроинтеграционный курс страны и ослабить позиции президента Майи Санду и ее партии Действие и Солидарность.

План Москвы предусматриваел вербовку диаспоры для голосования, организацию протестов, масштабную кампанию дезинформации в соцсетях и даже привлечение спортсменов и криминальных группировок для провокаций, писало издание.