Власти Грузии проигнорировали победу проевропейских сил в Молдове

Правящая в Грузии партия Грузинская мечта, известная пророссийскими взглядами, воздержалась от официальных поздравлений в адрес проевропейской политической силы Действие и солидарность, которая одержала победу на парламентских выборах в Молдове .

Об этом сообщает Эхо Кавказа.



Премьер-министр Грузии и лидер Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе объяснил такую позицию тем, что Молдова до сих пор является членом Содружества Независимых Государств.

«Пока Молдова остается членом СНГ, нам сложно ее поздравить. Подождем, когда она выйдет из Содружества, и тогда пересмотрим этот вопрос», — заявил он.

28 сентября в Молдове состоялись парламентские выборы, по итогам которых проевропейская партия «Действие и солидарность» под руководством президента Майи Санду получила единоличное большинство. Это открывает возможность для продолжения курса страны на евроинтеграцию.

В то же время в Кишиневе не скрывают, что выборы проходили под давлением со стороны России. Еще до голосования премьер-министр Молдовы заявлял, что Кремль тратит сотни миллионов евро на попытки повлиять на результат и захватить власть. На фоне угрозы массовых беспорядков полиция, прокуратура и служба безопасности страны открыли уголовное производство, в рамках которого были задержаны более 70 человек.