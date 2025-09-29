В Молдове силовики оттеснили мужчину, который крикнул «Слава Украине» на митинге пророссийской силы

Лидер Патриотического блока Игорь Додон обращается к своим сторонникам у здания парламента после объявления результатов парламентских выборов в Кишиневе, Молдова, 29 сентября 2025 года (Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza)

В понедельник, 29 сентября, в столице Молдовы Кишиневе перед зданием парламента состоялся получасовой протест , во время которого звучали выкрики и в отношении Украины. Об этом пишет Ziarul de Gardă .

Как отмечается в материале, митинг организовал пророссийский Патриотический блок в знак протеста против результатов парламентских выборов.

В митинге приняли участие примерно 1000 человек, однако, как пишет Observator News, он имел более «символический характер».

Реклама

Лидер Патриотического блока Игорь Додон обратился к членам партии Действие и Солидарность и заявил, что «ждет результатов десятков жалоб», которые должны быть рассмотрены ЦИК в ближайшие дни.

«Вы радуетесь зря. Народ не доволен», — отметил Додон.

В то же время во время протеста несколько человек освистали пророссийских лидеров. Один мужчина выкрикнул «Слава Украине». В ответ кто-то из толпы выкрикнул: «в составе России». Человека, который кричал «Слава Украине», освистали другие участники протеста, а правоохранители оттеснили его от толпы, сказано в материале.

Ранее издание NewsMaker писало, что в центре Кишинева 29 сентября пророссийские силы собираются провести акции протеста против результатов парламентских выборов. Согласно опубликованным в Сети сообщениям, протестующим обещали денежное вознаграждение в размере от $50 до $300 за участие и за привлечение других людей.

28 сентября в Молдове состоялись парламентские выборы. Они имели решающее значение для проевропейского курса страны. Попытки России повлиять на ход и результат этого голосования были одними из самых мощных за последние годы.

По подсчетам 100% голосов, победу одержала партия действующего президента Майи Санду Действие и Солидарность. Она набрала 50% голосов. Патриотический блок набрал 24,17% голосов, остальные партии получили менее 10%.