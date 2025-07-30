Президент Молдовы заявила, что РФ готовит вмешательство в парламентские выборы: в Кремле прокомментировали

Президентка Молдови Майя Санду заявила про намір РФ втрутитися в парламентські вибори в країні (Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza)

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия готовит беспрецедентное вмешательство в парламентские выборы в стране, запланированные на сентябрь.

Об этом сообщает Newsmaker.

По словам Санду, Кремль инвестирует в несколько политических проектов, чтобы завести «своих людей» в следующий парламент. Все эти проекты координируются из единого центра и в значительной степени финансируются через схемы пророссийского политика Илана Шора.

Она добавила, что только через криптовалюту планируется направить около 100 миллионов евро на подкуп избирателей, но полиция уже наложила около 25 тысяч штрафов.

Кроме того РФ планирует:

проводить кампании по дезинформации и манипуляции общественным мнением;

организовывать проплаченные протесты;

осуществлять кибератаки на цифровую инфраструктуру, связанную с выборами, а также на другие объекты критической инфраструктуры;

использовать церковь;

привлекать лидеров мнений и онлайн-инфлюенсеров;

привлекать организованную преступность в попытки дестабилизации;

саботировать голосование в диаспоре;

гибридно повлиять на избирателей из Гагаузии и Приднестровского региона;

провести радикализацию в Интернете через пропаганду экстремизма и ненависти в обществе.

«Это не должно нас пугать — это должно нас мобилизовать. Вмешательство России несет серьезные риски для общественного порядка и национальной безопасности, а главное — может драматически подорвать суверенитет страны и наше европейское будущее», — отметила Санду.

Она добавила, что в ближайший период государственные институты должны действовать более слаженно, профессионально и единой командой, чтобы защитить национальные интересы.

«Впереди — сложный период, дорогие граждане. Но наше будущее зависит только от нас», — подчеркнула президент.

В то же время в Кремле традиционно отрицали обвинения Санду относительно намерений России вмешиваться в молдавские парламентские выборы, назвав такие заявления фейковыми.

Представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков в очередной раз соврал, что Россия якобы «не вмешивается во внутренние дела других стран» и повторил заявления о якобы «ущемлении» электоральных прав «многих молдаван».

Парламентские выборы в Молдове: что известно

13 июня Майя Санду заявляла, что РФ может спровоцировать еще больший кризис в непризнанном Приднестровье, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове перед парламентскими выборами осенью 2025 года.

19 июля Центральная избирательная комиссия Молдовы не приняла заявку на регистрацию для участия в парламентских выборах блока Победа, созданного в апреле 2024 года в Москве.

Вице-председатель ЦИК Молдовы Павел Постика заявил, что члены блока Победа связаны с беглым олигархом Иланом Шором, приговоренным в Молдове к 15 годам тюрьмы, а сам Шор участвовал в создании блока. Представитель ЦИК Молдовы добавил, что проведение съезда политического блока Победа в Москве «вызывает обоснованные подозрения».

22 июля четыре пророссийские оппозиционные партии объявили о планах объединиться в избирательный блок, чтобы принять участие в предстоящих парламентских выборах.

В частности, о планах объединиться в избирательный блок объявили лидеры Партии социалистов, Партии коммунистов, партии Сердце Молдовы и партии Будущее Молдовы.

Лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что их цель — это якобы «построить патриотический блок».