Победа проевропейских сил. Санду выступила с заявлением по результатам выборов в Молдове

29 сентября, 14:11
Президент Молдовы Майя Санду во время парламентских выборов в Кишиневе, 28 сентября 2025 года (Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza)

Президент Молдовы Майя Санду в понедельник, 29 сентября, выступила с заявлением относительно результатов парламентских выборов в стране, которые прошли 28 сентября.

«Результаты голосования — это победа нашей страны, и эту победу надо направить на благо нашей нации и всех граждан», — сказала Санду.

Она также заявила, что во время выборов фиксировались фальсификации и что большое влияние на выборы осуществила страна-агрессор Россия. Но граждане, несмотря на это, выбрали проевропейское направление политики.

В воскресенье в Молдове состоялись выборы в парламент. По итогам подсчета 99,9% голосов, согласно данным на сайте ЦИК Молдовы, правящая проевропейская партия Действие и солидарность (PAS) действующего президента Майи Санду набрала более 50% голосов. Патриотический блок (Партия социалистов) набирает 24%. Остальные партии набрали менее 8% голосов.

29 сентября сообщалось, что пророссийские силы на фоне победы партии Санду готовят протесты в Кишиневе, обещая участникам акций деньги.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Майя Санду парламентские выборы в Молдавии Молдова

Поделиться:

