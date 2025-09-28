Молдова избирает парламент: почему это голосование знаковое для проевропейского курса Майи Санду и как на него хочет повлиять Россия

В воскресенье, 28 сентября, в Молдове пройдут судьбоносные парламентские выборы , которые имеют решающее значение для проевропейского курса страны. Попытки России повлиять на ход и результат этого голосования являются одними из самых мощных за последние годы.

До сих пор в парламенте Молдовы большинство имела прозападная либеральная партия Действие и солидарность (Partidul Acțiune și Solidaritate, PAS), которая с большим отрывом выиграла выборы в 2021 году, набрав более 52% голосов. Основательницей этой партии является проевропейский президент Молдовы Майя Санду, курс которой на вступление страны в ЕС в значительной степени базируется на парламентской поддержке. Год назад, осенью 2024-го Санду была переизбрана главой государства.

Однако выборы 28 сентября грозят нанести удар по монобольшинству PAS, которая имела более 60 мест в 101-местном парламенте и не нуждалась в коалиционных партнерах для создания правительства. Как показал сентябрьский опрос WatchDog.MD и Центра социологических исследований CBS Research, партия Майи Санду занимает первое место в предпочтениях граждан Молдовы, однако скорее всего потеряет большинство. Согласно данным этого опроса, за несколько недель до выборов пропрезидентскую и проевропейскую партию PAS готовы были поддержать 29,7% избирателей. Больше всего шансов занять второе место имеет Патриотический блок — объединение пророссийского экс-президента-социалиста Игоря Додона и его союзников (13,2%). Третьей по популярности идет еще одна пророссийская политсила — Наша партия (7,5%) во главе с Ренато Усатым. Поэтому в итоге партии Санду, скорее всего, придется формировать коалиционное правительство.

Неопределенность итоговой конфигурации парламента усиливает тот факт, что больше всего молдаван — 26,8% граждан — заявили, что еще не решили, за кого будут голосовать. Поэтому их голоса могут итоге значительно повлиять на результат выборов в Молдове.

Огромную роль будут играть и голоса молдавской диаспоры, которая обычно поддерживает проевропейские силы, в частности Майю Санду и ее партию. Чтобы привлечь как можно больше этих голосов, за несколько месяцев до выборов правительство Молдовы расширило список стран, в которых молдаване смогут отправлять свои голоса по почте (в частности в этот перечень, куда входят Канада, США и страны Скандинавии, добавили Японию и Австралию).

Тогда как для России парламентские выборы в Молдове являются новой попыткой вернуть страну в свою зону влияния и усилить политическую роль подконтрольных Москве сил.

22 сентября, менее чем за неделю до выборов, агентство Bloomberg рассказало о разработанном Россией плане вмешательства в выборы, который имеет целью отстранить партию PAS и Майю Санду от власти и сорвать путь Молдовы в ЕС. Как свидетельствуют документы, с которыми ознакомилось агентство, план включает такие российские тактики, как вербовка молдаван за рубежом для голосования, организация деструктивных протестов (в частности с привлечением криминальных группировок «для организации насильственных провокаций во время выборов и протестов после них») и широкомасштабная дезинформационная кампания в социальных сетях. По данным Bloomberg, Москва также может планировать демонстрации с требованием отставки Санду в случае поражения ее партии или же попытки дискредитировать результаты голосования, если она победит.

Поэтому голосование 28 сентября «является еще одним испытанием Молдовы на стойкость перед лицом постоянного вмешательства России в выборы и более широких тактик гибридной войны», напоминает американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS).

Центральная избирательная комиссия Молдовы зарегистрировала 21 участника выборов, что является рекордным показателем для парламентских выборов в этой стране. Претендовать на место в парламенте могут политические партии (проходной барьер 5%), блоки (должны набрать 7%) или независимые кандидаты (барьер 2%).

CSIS напоминает, что в этом году одной из ведущих тем нынешней кампании стала энергетическая безопасность Молдовы — после того, как Россия прекратила поставки газа в сепаратистский регион Приднестровье. Это привело к отключениям электроэнергии и росту расходов для домохозяйств по всей Молдове. Хотя ситуация в итоге была решена при поддержке Европейского Союза, она стала ударом по доверию к проевропейскому правительству страны и способствовала подпитке нарративов Кремля о том, что Майя Санду и пропрезидентское правительство не в состоянии решить энергетические проблемы страны. Также РФ пытается сыграть на теме якобы отсутствия прогресса в борьбе с коррупцией, которая является ключевым компонентом политической платформы PAS.

В свою очередь, официальный Кишинев пытается противостоять российскому влиянию, открывая расследование против промосковских деятелей в Молдове. В августе 2025 года в Молдове была осуждена на семь лет Евгения Гуцул, руководительница полуавтономного региона Гагаузия, которую уличили в «сознательном получении денег от организованной преступной группировки» для финансирования деятельности партии неконституционной пророссийской партии Шор. В 2019—2022 годах, как установило следствие, она систематически ввозила в Молдову деньги из России. Кроме того, молдавские правоохранители обнаружили организованную пророссийскую сеть влияния на выборы, которую координировали из Москвы через запрещенную партию Шор. А незадолго до выборов правоохранители провели обыски у соратников пророссийского политика Игоря Додона, чья политсила баллотируется на парламентских выборах вместе с Коммунистической партией и несколькими силами как Патриотический блок. Обыски прошли по делу о подготовке массовых беспорядков и дестабилизации ситуации в стране.

Президент Молдовы неоднократно подчеркивала, что стратегическая цель Кремля — использовать Молдову как инструмент давления на Украину и как плацдарм для гибридных атак на ЕС. Поэтому Санду отмечает, что результат выборов является ключевым не только для Молдовы, но и для безопасности и стабильности всего региона.

Молдова, которая под руководством Майи Санду является одним из ближайших союзников Украины, вместе с официальным Киевом является страной-кандидатом на членство в ЕС. В сентябре 2025 годаеврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что Еврокомиссия вскоре завершит процесс скрининга законодательства Молдовы и Украины на соответствие европейским стандартам. Этот этап является важной частью процесса вступления обеих стран в Европейский Союз. После этого ЕС может официально начать кластеры переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз, но для этого необходимо единодушное согласие всех 27 стран-членов ЕС. Сейчас Венгрия блокирует открытие переговорных кластеров по членству Украины, поэтому гипотетически Молдова может начать этот процесс даже быстрее.

В октябре 2024 года в Молдове состоялся общенациональный референдум по закреплению в конституции страны формулировки о необратимости европейского курса — чтобы предотвратить возможные попытки будущих правительств изменить вектор политики на противоположный. С минимальным перевесом (50,35% «за», 49,65% «против») на референдуме были поддержаны такие изменения в конституцию. Положительный результат обеспечила в основном молдавская диаспора.

Чтобы поддержать евроинтеграционные стремления Молдовы, в этом году на ее День независимости 27 августа страну посетили президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск.