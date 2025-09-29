«Мы поразили весь мир». Результаты выборов в Молдове показали, что Россию можно победить — спикер парламента
Игорь Гросу заявил, что Молдова дала «важнейший урок демократии» (Фото: Скриншот видео Телеканал Рада/Youtube)
Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу отреагировал на победу проевропейской партии Действие и Солидарность на парламентских выборах. Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker.
Гросу поблагодарил граждан, которые сделали свой выбор.
«Молдова, преклоняюсь перед тобой! Не PAS, а люди победили в Молдове. Мы поразили весь мир и дали важнейший урок демократии. Мы показали, что Россию можно победить. Когда люди защищают страну — побеждают все», — подчеркнул он.
Спикер парламента подчеркнул, что многие голосовали не за партию, а за европейское будущее.
По его словам, именно эта цель является задачей PAS на ближайшие четыре года.
28 сентября в Молдове состоялись выборы в парламент. По итогам подсчета 99,9% голосов, согласно данным на сайте ЦИК Молдовы, правящая проевропейская партия Действие и солидарность (PAS) действующего президента Майи Санду набрала более 50% голосов.
Патриотический блок (Партия социалистов) набирает 24%. Остальные партии набрали менее 8% голосов, в частности еще одна пророссийская Наша партия.
Издание NewsMaker пишет, что в центре Кишинева 29 сентября пророссийские силы собираются провести акции протеста против результатов парламентских выборов. Согласно опубликованным в Сети сообщениям, протестующим обещали денежное вознаграждение в размере от $50 до $300 за участие и за привлечение других людей.