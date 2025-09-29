«Мы поразили весь мир». Результаты выборов в Молдове показали, что Россию можно победить — спикер парламента

29 сентября, 13:31
Поделиться:
Игорь Гросу заявил, что Молдова дала «важнейший урок демократии» (Фото: Скриншот видео Телеканал Рада/Youtube)

Игорь Гросу заявил, что Молдова дала «важнейший урок демократии» (Фото: Скриншот видео Телеканал Рада/Youtube)

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу отреагировал на победу проевропейской партии Действие и Солидарность на парламентских выборах. Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker.

Гросу поблагодарил граждан, которые сделали свой выбор.

«Молдова, преклоняюсь перед тобой! Не PAS, а люди победили в Молдове. Мы поразили весь мир и дали важнейший урок демократии. Мы показали, что Россию можно победить. Когда люди защищают страну — побеждают все», — подчеркнул он.

Реклама

Спикер парламента подчеркнул, что многие голосовали не за партию, а за европейское будущее.

По его словам, именно эта цель является задачей PAS на ближайшие четыре года.

Читайте также:
«Есть три варианта». Как могут закончится выборы в Молдове и какой сценарий неприемлем для Украины — Денисенко

28 сентября в Молдове состоялись выборы в парламент. По итогам подсчета 99,9% голосов, согласно данным на сайте ЦИК Молдовы, правящая проевропейская партия Действие и солидарность (PAS) действующего президента Майи Санду набрала более 50% голосов.

Патриотический блок (Партия социалистов) набирает 24%. Остальные партии набрали менее 8% голосов, в частности еще одна пророссийская Наша партия.

Читайте также:
Молдова избирает парламент: почему это голосование знаковое для проевропейского курса Майи Санду и как на него хочет повлиять Россия

Издание NewsMaker пишет, что в центре Кишинева 29 сентября пророссийские силы собираются провести акции протеста против результатов парламентских выборов. Согласно опубликованным в Сети сообщениям, протестующим обещали денежное вознаграждение в размере от $50 до $300 за участие и за привлечение других людей.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Молдова Россия парламентские выборы в Молдавии Выбори Майя Санду

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies