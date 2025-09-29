Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу отреагировал на победу проевропейской партии Действие и Солидарность на парламентских выборах . Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker .

Гросу поблагодарил граждан, которые сделали свой выбор.

«Молдова, преклоняюсь перед тобой! Не PAS, а люди победили в Молдове. Мы поразили весь мир и дали важнейший урок демократии. Мы показали, что Россию можно победить. Когда люди защищают страну — побеждают все», — подчеркнул он.

Спикер парламента подчеркнул, что многие голосовали не за партию, а за европейское будущее.

По его словам, именно эта цель является задачей PAS на ближайшие четыре года.

28 сентября в Молдове состоялись выборы в парламент. По итогам подсчета 99,9% голосов, согласно данным на сайте ЦИК Молдовы, правящая проевропейская партия Действие и солидарность (PAS) действующего президента Майи Санду набрала более 50% голосов.

Патриотический блок (Партия социалистов) набирает 24%. Остальные партии набрали менее 8% голосов, в частности еще одна пророссийская Наша партия.

Издание NewsMaker пишет, что в центре Кишинева 29 сентября пророссийские силы собираются провести акции протеста против результатов парламентских выборов. Согласно опубликованным в Сети сообщениям, протестующим обещали денежное вознаграждение в размере от $50 до $300 за участие и за привлечение других людей.