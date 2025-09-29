По подсчетам 100% голосов: в Молдове партия Майи Санду одержала победу на парламентских выборах

Люди голосуют на избирательном участке во время парламентских выборов в Молдове в Кишиневе, 28 сентября 2025 год (Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza)

Центральная избирательная комиссия Молдовы подсчитала 100% голосов. Согласно подсчетам, партия действующего президента Майи Санду Действие и Солидарность набрала 50% и одержала победу на парламентских выборах.

Патриотический блок набрал 24,17% голосов. Остальные партии получили менее 10% голосов.

Фото: pv.cec.md

Ранее 29 сентября Майя Санду выступила с заявлением относительно результатов парламентских выборов.

«Результаты голосования — это победа нашей страны, и эту победу надо направить на благо нашей нации и всех граждан», — отметила она.

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу также отреагировал на победу проевропейской партии Действие и Солидарность на парламентских выборах.

«Молдова, преклоняюсь перед тобой! Не PAS, а люди победили в Молдове. Мы поразили весь мир и дали важнейший урок демократии. Мы показали, что Россию можно победить. Когда люди защищают страну — побеждают все», — подчеркнул он.

Выборы в парламент в Молдове состоялись 28 сентября. Они имели решающее значение для проевропейского курса страны. Попытки России повлиять на ход и результат этого голосования были одними из самых мощных за последние годы.

Как сообщило издание NewsMaker, в центре Кишинева 29 сентября пророссийские силы собираются провести акции протеста против результатов парламентских выборов.