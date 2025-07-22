В Молдове четыре пророссийские партии объявили об объединении, чтобы «свергнуть действующую власть»

Президент Молдовы Майя Санду, 4 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza)

В Молдове четыре оппозиционные партии объявили о планах объединиться в избирательный блок, чтобы принять участие в предстоящих парламентских выборах. Об этом во вторник, 22 июля, сообщило издание Newsmaker.

В частности, о планах объединиться в избирательный блок объявили лидеры Партии социалистов, Партии коммунистов, партии Сердце Молдовы и партии Будущее Молдовы.

Лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что их цель — это якобы «построить патриотический блок».

Глава партии Сердце Молдовы раскритиковала нынешнюю власть Молдовы и заявила, что в будущем парламенте участники блока не будут вступать в коалицию с PAS.

«Устранить PAS от власти — важная задача предстоящих выборов. Но миссия нашего блока не заканчивается. Мы идем в парламент, чтобы взять на себя ответственность за управление страной. Сформировать правящее большинство, утвердить новое правительство, которое остановит разрушение и восстановит Молдову — это то, что ждет от нас народ Молдовы», — утверждает она.

Название избирательного блока и имена кандидатов в депутаты пока не разглашают.

Также лидеры этих партий не ответили прямо на вопрос журналистов о том, что идея создания блока возникла в России.

13 июня президент Молдовы Майя Санду заявляла, что РФ может спровоцировать еще больший кризис в непризнанном Приднестровье, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове перед парламентскими выборами осенью 2025 года.

19 июля Центральная избирательная комиссия Молдовы не приняла заявку на регистрацию для участия в парламентских выборах блока Победа, созданного в апреле 2024 года в Москве.

Вице-председатель ЦИК Молдовы Павел Постика заявил, что члены блока Победа связаны с беглым олигархом Иланом Шором, приговоренным в Молдове к 15 годам тюрьмы, а сам Шор участвовал в создании блока. Представитель ЦИК Молдовы добавил, что проведение съезда политического блока Победа в Москве «вызывает обоснованные подозрения».

