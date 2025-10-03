Соратник Плахотнюка. Бывшего депутата Молдовы Цуцу задержали на границе с Украиной

3 октября, 08:58
Молдова задержала Цуцу на границе с Украиной (Фото: Facebook / Constantin Țuțu)

Молдова задержала Цуцу на границе с Украиной

На границе с Украиной задержали бывшего депутата Демократической партии Молдовы и соратника беглого молдавского олигарха Владимира Плахотнюка Константина Цуцу. Об этом 2 октября сообщил Newsmaker.

По данным пограничников, в 19:50 на пункте пропуска Вулканешть-Виноградовка Цуцу был идентифицирован и задержан, после чего его доставили в изолятор в Кишиневе.

Бывший депутат обвиняется в мошенничестве, злоупотреблении влиянием, незаконном обогащении и представлении ложных деклараций. Его задержание произошло почти через неделю после объявления в международный розыск.

По данным следствия, в период с 2014 по 2019 год Цуцу получил более 6,45 миллиона леев из разных источников, тогда как потратил более 10 миллионов. Прокуроры считают, что он умышленно скрыл часть доходов и расходов, указав ложные данные в декларациях.

22 июля Константин Цуцу был задержан в аэропорту Афин вместе с бывшим лидером Демократической партии Молдовы Владимиром Плахотнюком, когда они пытались вылететь в Дубай. Во время обысков в арендованной ими вилле греческие правоохранители обнаружили многочисленные поддельные документы, ценные вещи и крупные суммы денег в разных валютах.

В отличие от Плахотнюка, Цуцу отпустили, потому что Молдова не подала запрос на его экстрадицию. Министр юстиции Вероника Михайлова-Морару объяснила, что в то время против бывшего депутата не было никаких решений о розыске или мерах пресечения.

15 сентября начальник Генерального инспектората полиции Виорел Чернаутян сообщил, что после этого правоохранители отпустили Цуцу, но ему запретили покидать Грецию.

16 сентября прокурор Антикоррупционной прокуратуры Елена Казакова заявляла, что Цуцу покинул Грецию и находился в Приднестровье, однако его адвокат опроверг эту информацию, утверждая, что бывший депутат до сих пор в Греции.

17 сентября премьер-министр Молдовы Дорин Речан отмечал, что Цуцу намерен скрыться на левом берегу Днестра. Впоследствии его объявили в международный розыск.

25 сентября бывшего «хозяина Молдовы» Владимира Плахотнюка экстрадировали из Греции в Кишинев, где его встретил конвой. Он фигурирует в нескольких уголовных делах, в частности за участие в краже миллиарда из молдавских банков.

Теги:   Молдова Владимир Плахотнюк Задержание Граница Кишинев

