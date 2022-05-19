Трюдо заявил о готовности поддержать безопасность Швеции и Финляндии до их вступления в НАТО

19 мая, 08:37
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Трюдо поддержал вступление Швеции и Финляндии в НАТО (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Трюдо поддержал вступление Швеции и Финляндии в НАТО (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о готовности поддержать безопасность Швеции и Финляндии до их вступления в НАТО.

«Канада решительно поддерживает решение Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО. Как близкий друг и партнер по безопасности, Канада будет поддерживать Финляндию и Швецию в процессе вступления, в том числе против угроз их безопасности», — сказал он.

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Трюдо отметил, что вооруженные силы Швеции и Финляндии высококвалифицированы и боеспособны, поэтому Канада полностью уверена в способности обеих стран быстро интегрироваться в Альянс.

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«Это суверенное право Финляндии и Швеции выбирать свои собственные меры безопасности, и мы искренне и безоговорочно поддерживаем их заявление. Мы подчеркиваем, что НАТО является оборонительным Альянсом и не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для какой-либо страны», — резюмировал он.

Ранее с подобным заявлением выступил президент США Джо Байден. Он заявил, что Штаты помогут обеспечить защиту Швеции и Финляндии от возможной агрессии до вступления в НАТО.

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18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные накануне министрами иностранных дел.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. Позже он сказал, что делегациям стран не нужно приезжать в Анкару для переговоров.

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До этого генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что Турция дала понять, что не будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в Альянс. Он заверил, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки.

Российский диктатор Владимир Путин угрожает «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции. Во время разговора с президентом Финляндии 14 мая Путин назвал отказ страны от нейтралитета «ошибочным».

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   НАТО Канада Швеция Финляндия Джастин Трюдо

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