Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО
Посол Финляндии в НАТО Клаус Корхонен, генсек НАТО Йенс Столтенберг и посол Швеции в НАТО Аксель Вернхофф на церемонии подачи заявки Швеции и Финляндии на членство в Альянсе. Брюссель (Фото:REUTERS/Johanna Geron/Pool)
Посол Швеции в НАТО Аксель Вернхофф и его финский коллега Клаус Корхонен подали заявки на членство в НАТО, подписанные министрами иностранных дел.
Об этом сообщает SVT.
Передача состоялась в штаб-квартире Альянса в Брюсселе. Заявки получил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Генсек Альянса назвал решение Швеции и Финляндии историческим шагом.
По его словам, Швеция и Финляндия являются ближайшими партнерами НАТО и вносят свой вклад в укрепление общей безопасности Альянса.
«Это хороший день в критический момент для нашей безопасности», — подчеркнул Столтенберг.
17 мая министр иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку на членство страны в НАТО. Позже в этот же день заявку Финляндии подписал глава МИД страны Пекка Хаависто.
Российский диктатор Владимир Путин угрожает «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции. Во время разговора с президентом Финляндии 14 мая Путин назвал отказ страны от нейтралитета «ошибочным».
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.