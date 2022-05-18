Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО 18 мая, 09:11 Цей матеріал також доступний українською Посол Финляндии в НАТО Клаус Корхонен, генсек НАТО Йенс Столтенберг и посол Швеции в НАТО Аксель Вернхофф на церемонии подачи заявки Швеции и Финляндии на членство в Альянсе. Брюссель (Фото:REUTERS/Johanna Geron/Pool)

Посол Швеции в НАТО Аксель Вернхофф и его финский коллега Клаус Корхонен подали заявки на членство в НАТО, подписанные министрами иностранных дел.

Об этом сообщает SVT.

Передача состоялась в штаб-квартире Альянса в Брюсселе. Заявки получил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Генсек Альянса назвал решение Швеции и Финляндии историческим шагом.

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По его словам, Швеция и Финляндия являются ближайшими партнерами НАТО и вносят свой вклад в укрепление общей безопасности Альянса.

«Это хороший день в критический момент для нашей безопасности», — подчеркнул Столтенберг.

17 мая министр иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку на членство страны в НАТО. Позже в этот же день заявку Финляндии подписал глава МИД страны Пекка Хаависто.

Российский диктатор Владимир Путин угрожает «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции. Во время разговора с президентом Финляндии 14 мая Путин назвал отказ страны от нейтралитета «ошибочным».



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