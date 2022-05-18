Байден пообещал помочь Финляндии и Швеции защититься от возможной агрессии до вступления в НАТО 18 мая, 21:40 Цей матеріал також доступний українською Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Президент США Джо Байден заявил, что Штаты помогут обеспечить защиту Швеции и Финляндии от возможной агрессии до вступления в НАТО. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

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«Финляндия и Швеция являются давними и надежными партнерами Соединенных Штатов. Присоединившись к НАТО, они еще больше укрепят наше оборонное сотрудничество и принесут пользу всему Трансатлантическому альянсу», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что США вместе с союзниками по НАТО сохранят активные учения и присутствие в регионе Балтийского моря.

«Пока рассматриваются их заявки на членство в НАТО, Соединенные Штаты будут работать с Финляндией и Швецией, чтобы сохранять бдительность в отношении любых угроз нашей общей безопасности, а также сдерживать и противостоять агрессии или угрозе агрессии», — цитирует Белый дом Байдена.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные накануне министрами иностранных дел.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. Позже он сказал, что делегациям стран не нужно приезжать в Анкару для переговоров.

До этого генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что Турция дала понять, что не будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в Альянс. Он заверил, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки.

Российский диктатор Владимир Путин угрожает «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции. Во время разговора с президентом Финляндии 14 мая Путин назвал отказ страны от нейтралитета «ошибочным».

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