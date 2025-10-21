В Кремле заявили, что точных сроков саммита Путина и Трампа сейчас нет

Песков заявил, что точных сроков саммита Трампа с Путиным пока нет (Фото: REUTERS/Anton Vaganov)

В Кремле пока нет точных дат проведения возможной встречи между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом 21 октября заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, пишет российское агентство Интерфакс.

По его словам, ни Трамп, ни Путин не называли точных сроков для проведения совместной встречи.

«Нужна подготовка, серьезная подготовка. Вы слышали заявления и американской стороны, и нашей, что на это может потребоваться время. Поэтому здесь, собственно, каких-то точных сроков, обозначенных изначально, не было», — сказал он.

На вопрос о том, есть ли у российской стороны понимание того, когда может состояться саммит, Песков ответил: «Нет, понимания нет».

«Конечно, озвучивание предложений не может быть в таком, знаете, „мегафонном режиме“, этот все-таки достаточно дискретный процесс должен быть в интересах этого самого процесса и его результативности», — заявил он.

21 октября CNN сообщал, что встреча госсекретаря США Марка Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, запланированная на эту неделю, отложена на неопределенный срок, а запланированная в Будапеште встреча Трампа и Путина теперь под вопросом.

Ранее агентство Reuters сообщало, что в ближайший четверг, 23 октября, Марко Рубио и Сергей Лавров могут встретиться и провести переговоры для подготовки к саммиту Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште.

19 октября издание The Wall Street Journal написало, что Рубио возглавит переговорную группу с Россией вместо спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа.

16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.

Лидер США сказал, что к переговорам с Россией, которые должны состояться в течение двух недель и будут касаться в том числе Украины, присоединятся вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Уиткофф.

17 октября представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Путин действительно планирует встретиться с Трампом, но переговорам должна предшествовать «тщательная подготовка».