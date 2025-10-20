Саммит Трампа и Путина. Рубио с Лавровым могут встретиться для подготовки: источники Reuters озвучили дату

По словам другого источника, американские чиновники заявили, что госсекретарь Марко Рубио планирует встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым именно в ближайший четверг, 23 октября (Фото: Mark Schiefelbein/Pool via REUTERS)

В ближайший четверг, 23 октября, госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров могут встретиться и провести переговоры для подготовки к саммиту президента Дональда Трампа и диктатора Владимира Путина в Будапеште.

Об этом 20 октября сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственный источник в Кремле.

По словам другого источника, на встрече в пятницу, 17 октября, американские чиновники заявили, что госссекретарь Рубио планирует встретиться с Лавровым именно в ближайший четверг.

Реклама

В Госдепе пока не ответили на запрос Reuters о комментарии.

«Предыдущая встреча Трампа и Путина в Аляске в августе не принесла никаких прорывов», — подытожили в агентстве.

Немногим позднее в МИД РФ заявили, что Рубио 20 октября провел с Лавровым телефонный разговор, в ходе которого, они якобы «конструктивно» обсуждали конкретные шаги, чтобы воплотить в жизнь некие «понимания» — достигнутые во время переговоров по телефону между Трампом и Путиным.

19 октября издание The Wall Street Journal сообщило, что госсекретарь Марко Рубио возглавит переговорную группу с Россией вместо спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа.

Представители администрации Трампа рассказали журналистам, что, надеясь заложить основу для соглашения, там планируют больше встреч с представителями России на более низком уровне, чем было проведено до переговоров на Аляске.

«Американскую сторону будет возглавлять государственный секретарь Марко Рубио вместо специального посланника Стива Уиткоффа, что было воспринято положительно украинскими и европейскими чиновниками», — сообщило издание.

16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.

Лидер США сказал, что к переговорам с Россией, которые должны состояться в течение двух недель и будут касаться, в частности, Украины, присоединятся вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Уиткофф.

Премьер Венгрии Виктор Орбан после этого заявил, что также поговорил с Трампом и анонсировал разговор с Путиным. Он сказал, что Венгрия готова принять встречу лидеров стран и подготовка к саммиту уже началась.

17 октября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что Путин действительно планирует встретиться с Трампом, но переговорам должна предшествовать «тщательная подготовка».

По его словам, сначала все вопросы должны проработать министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. Они планируют провести телефонный разговор, а затем — личную встречу, во время которой согласуют все организационные моменты.