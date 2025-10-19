Представители администрации президента США Дональда Трампа рассказали журналистам, что надеясь заложить основу для соглашения, там планируют больше встреч с представителями России на более низком уровне, чем было проведено до переговоров на Аляске.

«Американскую сторону будет возглавлять государственный секретарь Марко Рубио вместо специального посланника Стива Уиткоффа, что было воспринято положительно украинскими и европейскими чиновниками», — отмечается в статье.

Также сообщается, что команда Трампа работает над тем, чтобы поддержать его переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, использовав больше «дипломатических рычагов», чем перед саммитом на Аляске.

Издание пишет, что аналитики оценивают новую роль Рубио в переговорах как сигнал России о том, что США участвуют в процессе переговоров, который они понимают и в котором чувствуют себя комфортно.

17 октября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что Путин действительно планирует встретиться с Трампом, но переговорам должна предшествовать «тщательная подготовка».

По его словам, сначала все вопросы должны проработать министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. Они планируют провести телефонный разговор, а затем — личную встречу, во время которой согласуют все организационные моменты.

16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.

Лидер США сказал, что к переговорам с Россией, которые должны состояться в течение двух недель и будут касаться, в частности, Украины, присоединятся вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Уиткофф.

Премьер Венгрии Виктор Орбан после этого заявил, что также поговорил с Трампом и анонсировал разговор с Путиным. Он сказал, что Венгрия готова принять встречу лидеров стран и подготовка к саммиту уже началась.

