«Адские звуки» в стране-члене НАТО. Жители Румынии слышали взрывы во время атаки РФ на порт Рени 4 сентября, 08:45 Спасатель тушит пожар в Одесской области (Фото:ГСЧС в Одесской области)

В ночь против воскресенья, 3 сентября, во время удара РФ по Измаилу и Рени Одесской области сильные взрывы были слышны в румынском городе Галац.

Об этом сообщает Viața Liberă.

По словам местных жителей, из-за взрывов они услышали шум и вибрацию.

«Сегодня ночью, после 02.00, были слышны адские звуки, от которых серьезно дрожали окна. Я думаю, что их было четыре-пять в течение часа, а может и меньше», — написал в Facebook Богдан Раду Бринзан из Ассоциации Галац, мой город.

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Житель добавил, что он больше не хочет слышать «идиотских, конспирологических теорий о том, что в Украине «мир».

«Вы понимаете, чем живут украинцы, если даже за 20 километров вас пугает звук бомб», — добавил он.

3 сентября в результате атаки «шахедов» по Одесской области были попадания в припортовую инфраструктуру. На месте вспыхнул пожар, известно о двух пострадавших.

2 августа сообщалось, что российские дроны при атаке на Измаил залетели на территорию Румынии. Жители говорят, что один из дронов упал в лесу.

Румыния является членом НАТО с 2004 года.