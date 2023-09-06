Жители румынского приграничья опубликовали кадры взрывов во время атаки на Украину 6 сентября, 18:45 Падение дрона в Румынии (Фото:Скриншот видео Diana Maria / Facebook)

Жители приграничного села Килия-Векэ в Румынии стали очевидцами взрывов во время атаки РФ по Украине в ночь на 6 сентября.

Ночные атаки продолжались три часа и были направлены на Измаильский район Одесской области, где погиб один человек.

В нескольких украинских населенных пунктах зафиксировали разрушения и пожары.

Видео дня

Тем временем жители румынского села публиковали видео со взрывами на территории Украины.

Ранее министерство обороны Румынии решило усилить защиту воздушного пространства после того, как части запущенного россиянами дрона по Украине упали на территории страны.

Дроны РФ, которые не заметил Бухарест — что известно

В ночь на 4 сентября Россия снова массированно атаковала шахедами юг Украины. По данным украинских пограничников, дроны-камикадзе производства Ирана упали и сдетонировали также на территории Румынии — страны, которая является членом НАТО. Об этом заявил и представитель украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Воздушные силы Украины сообщили, что ночью было сбито 23 из 32 шахедов, попадания зафиксированы в Одесской и Днепропетровской областях. Россия снова целилась по инфраструктуре Измаильского района Одесской области, который граничит с Румынией.

В Минобороны Румынии «категорически опровергли» информацию о падении обломков. По данным министерства, средства нападения, использованные РФ, «ни разу не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после этого заявил, что Украина имеет фотодоказательства падения шахедов на территории Румынии.

