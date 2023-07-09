Медведев угрожает нанести удар по трем АЭС Украины и ядерным объектам Европы 9 июля, 21:36 Дмитрий Медведев (Фото:Sputnik/Екатерина Штукина/Пул через REUTERS)

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев угрожает нанести удары по трем украинским АЭС и по ядерным объектам в Восточной Европе. Он обвиняет ВСУ в якобы атаке по Смоленской АЭС в России с помощью «натовских ракет».

Об этом Медведев сообщил в Telegram.

«Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе. Здесь уже нечего стесняться», — написал Медведев.

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О попытке ВСУ якобы атаковать ракетами Смоленскую АЭС сообщил в воскресенье, 9 июня, пропагандистский Телеграм-канал Mash.

По их данным, Украина якобы попыталась осуществить ракетную атаку на атомную станцию в Десногорске, что в Смоленской области, а также на военный аэродром в Калужской области.

Пропагандистский Телеграм-канал предполагает, что АЭС пытались атаковать британскими ракетами Storm Shadow, потому что на это «указывают» обломки.

«Оба снаряда сбила российская ПВО — в небе над поселком Битош Брянской области около 14:00. Первый упал в поле, второй — на территорию пилорамы», — сообщает Mash.

Ранее в России угрожали терактом на Запорожской АЭС.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов также заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС. По его информации, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой, также заминирован охладитель.

6 июля Буданов отметил, что Украина смогла публичными и непубличными действиями уменьшить угрозу на ЗАЭС. Руководитель ГУР МО убежден, что угрозы на ЗАЭС будут постоянными, пока россияне не покинут ядерный объект.