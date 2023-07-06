Угроза катастрофы на ЗАЭС уменьшается — Буданов 6 июля, 03:01 Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что угроза катастрофы на Запорожской АЭС в данный момент уменьшается.



Об этом сообщает The Times.

Буданов отказался называть причины такого вывода, но заявил, что к этому привели «определенные публичные и непубличные действия в этой сфере».

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«И я думаю, что сейчас опасность искусственной техногенной катастрофы тихонько спадает», — заявил глава ГУР.

2 июля мэр Энергодара Дмитрий Орлов говорил, что часть персонала Росатома и коллаборантов покинула ЗАЭС и уехала из Энергодара.

Накануне Генштаб ВСУ предупредили, что российские оккупанты разместили на крыше третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС предметы, похожие на взрывные устройства. Россияне могут взорвать их, не повредив энергоблоки, чтобы создать картинку «обстрелов» со стороны Украины, предупреждали военные. По данным ВСУ, РФ может пойти на провокацию в ближайшее время.

В этот же день российская пропаганда распространила заявления властей страны-агрессора о том, что Украина якобы «собирается атаковать ЗАЭС» в ночь на 5 июля «высокоточным оружием и беспилотниками-камикадзе».

По состоянию на 5 июля ЗАЭС работает в штатном режиме, радиационный фон в Украине в пределах нормы. Инспекторы МАГАТЭ заявляют, что не обнаружили признаков минирования россиянами временно оккупированной Запорожской АЭС.