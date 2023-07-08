Оккупанты продолжают минирование ЗАЭС: доставляют мины и взрывчатые вещества — ГУР 8 июля, 11:10 ЗАЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты продолжают минирование Запорожской АЭС и объектов на территории станции. Сейчас на территорию ЗАЭС доставляются мины и взрывчатые вещества.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

По данным ГУР, в технических помещениях и в машинных залах установлены минно-взрывные заграждения, которые состоят из дистанционно управляемых и неуправляемых противопехотных мин направленного типа.

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В основном используются мины направленного типа советских образцов: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.

Угроза подрыва ЗАЭС — что известно

Запорожская АЭС была захвачена российскими оккупантами в марте 2022 года. С тех пор захватчики постоянно вмешиваются в работу украинских специалистов, находящихся на станции. Оккупанты постоянно подвергают персонал станции запугиванием, прибегают к похищениям и заставляют подписать контракт для работы с Росатомом.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов также заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС. По его информации, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой, также заминирован охладитель.

6 июля Буданов отметил, что Украина смогла публичными и непубличными действиями уменьшить угрозу на ЗАЭС. Руководитель ГУР МО убежден, что угрозы на ЗАЭС будут постоянными, пока россияне не покинут ядерный объект.