Угроза катастрофы на ЗАЭС не исчезнет, пока там находятся российские войска — Буданов 7 июля, 13:45 Кирилл Буданов (Фото:скриншот видео ГУР Минобороны/Telegram)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что угроза на Запорожской АЭС не будет снята полностью, пока там находятся российские оккупанты.

Об этом он сообщил в Telegram.

Он добавил, что пока станция занята российскими войсками, угроза может повториться в любой момент, если они будут иметь соответствующие намерения.

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До этого Буданов заявлял, что в результате определенных действий уровень угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС уменьшается.

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Угроза атаки России на ЗАЭС — что известно

25 июня руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ими Запорожской АЭС. Возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

Представитель Совета нацбезопасности Белого Дома Джон Кирби заявил, что США пока не видят «неизбежной» угрозы подрыва российскими оккупантами Запорожской АЭС, отмечая, что американская разведка следит за этим «очень внимательно».

4 июля ВСУ официально сообщили о возможной подготовке в ближайшее время провокации оккупантов на территории временно оккупированной ЗАЭС.