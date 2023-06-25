Россияне утвердили план теракта на Запорожской АЭС, взрывчатка возле четырех энергоблоков — Буданов 25 июня, 18:32 Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ими Запорожской АЭС. Возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью The New Statement 23 июня.

«[План теракта на ЗАЭС] полностью разработан и утвержден. Для ускорения катастрофы они могут использовать технические средства[…] Никогда ситуация не была такой серьезной, как сейчас», — сказал он.

Видео дня

По словам Буданова, ядерные реакторы без охлаждения могут расплавиться за период от 10 часов до 14 дней. Также к аварии может привести повышение россиянами напряжения на линиях электроснабжения, ведущих к станции, говорит глава украинской разведки.

Буданов заявил, что отдать приказ для теракта на ЗАЭС в России могут после поражения на левом берегу Днепра. Создание зоны ядерного бедствия там рассматривают как предохранитель для дальнейшего продвижения украинских военных.

В то же время, по оценке главы ГУР, есть риск, что РФ может атаковать электростанцию с утечкой радиации в качестве «превентивного мероприятия», чтобы остановить наступательную операцию Украины и заморозить линию фронта в нынешнем виде.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

20 июня Буданов заявил, что российские войска дополнительно заминировали Запорожскую АЭС, в частности, охладитель.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее говорил, что подрыв Каховской ГЭС угрожает работе ЗАЭС. По его словам, есть риск остаться без необходимого уровня воды для охлаждения реакторов уже через несколько недель. 15 июня он сказал, что ситуация на ЗАЭС «серьезная», но ее пытаются «стабилизировать».

В Энергоатоме сообщали, что, несмотря на подрыв Каховской ГЭС российскими оккупантами, ситуация вокруг Запорожской АЭС остается контролируемой, воды в пруду-охладителе достаточно для обеспечения потребностей станции.

