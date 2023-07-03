Как действовать, чего не делать и что держать в аптечке: все главные советы Минздрава на случай российского теракта на ЗАЭС 3 июля, 12:31 Сюжет Учения спасателей в Запорожье на случай катастрофы на ЗАЭС (Фото:REUTERS/Stringer/File Photo)

2 июля стало известно, что из оккупированного Энергодара выехали некоторые коллаборационисты-работники Запорожской АЭС, а также часть персонала Росатома, которые были завезены на ЗАЭС из России. Этот факт подтвердил украинский мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

Новые данные Орлова усиливают предыдущие многочисленные предостережения украинской власти и ГУР Минобороны Украины о том, что россияне могут готовить теракт на ЗАЭС и уже заминировали отдельные объекты станции.

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NV собрал все доказательные и самые важные рекомендации Министерства здравоохранения Украины и профильных госцентров о том, что стоит и чего не стоит делать украинцам в случае катастрофы на ЗАЭС.

Зоны риска: кого касаются рекомендации в случае теракта на ЗАЭС

В Минздраве подчеркивают, что в случае любого чрезвычайного происшествия на ЗАЭС необходимо следить за сообщениями:

информационных каналов ГСЧС (официальный сайт, Телеграм-канал, Facebook-страница ГСЧС, также региональные управления ГСЧС, в частности в Запорожской области)

(официальный сайт, Телеграм-канал, Facebook-страница ГСЧС, также региональные управления ГСЧС, в частности в Запорожской области) информационных каналов местных органов власти,

областных центров контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, которые ведут мониторинг радиационного фона ( каждая область имеет собственный сайт такого центра).

Именно там будут опубликованы более подробные указания о зонах потенциального заражения и о том, кому стоит придерживаться приведенных ниже и других рекомендаций. Скорее всего, такие предостережения будут касаться далеко не всех областей и населенных пунктов Украины.

Например, Киев будет вне пределов радиационного воздействия в случае катастрофы на ЗАЭС, заверил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он отметил, что в случае теракта следует прислушиваться к ситуативным рекомендациям, поскольку они привязаны к конкретной ситуации и радиационному мониторингу.

Рекомендации Минздрава для домашних аптечек на случай катастрофы на ЗАЭС (они детализированы ниже в конце материала) касаются только жителей 50-км зоны вокруг станции. Эти советы не релевантны для людей, живущих вне данного радиуса, отмечают специалисты министерства.

На графике ниже представлена неофициальная карта, где показаны 30-км и 100-км зоны вокруг ЗАЭС, а также условные границы распространения радиационного загрязнения в течение суток после гипотетической аварии на ЗАЭС при северо-восточном ветре (использованы данные и расчеты источников NV). Согласно этим данным, в зону немедленной эвакуации на пути распространения радиоактивного загрязнения могут попасть, среди прочих районов:

город Энергодар,

Васильковский район Запорожской области,

Баштанский район Николаевской области,

Бериславский и Каховский район Херсонской области

Инфографика: NV

Первые шаги на случай рукотворной техногенной аварии на ЗАЭС

1. Зайти в помещение или оставаться в нем

«Оставаться в помещении или срочно в него зайти, если вы находитесь на улице — это самое безопасное действие, которое обязательно стоит выполнить», — отмечают в Минздраве Украины. Это может быть подвал или любое другое помещение.

Что еще сделать в помещении:

лучше всего держаться подальше от стен и крыши здания, поскольку радиоактивный материал оседает на внешней стороне зданий;

если возможно, стоит оставаться в комнате без окон и наружных дверей — или же закрыть окна и двери, уплотнить щели подручными средствами ( скотч, смоченная водой ткань и т. д. );

скотч, смоченная водой ткань ); выключить системы вентиляции ( кондиционеры или обогреватели) в доме,

кондиционеры или обогреватели) в доме, держать рядом домашних животных, не позволять им гулять на улице,

оставаться в укрытии, пока власти не озвучили других официальных указаний.

2. Следить за официальными источниками информации

Как уже было отмечено выше, следует пользоваться сообщениями от спасателей (ГСЧС), полиции, органов местной власти (на официальных сайтах или страницах в соцсетях). «Если местные власти и сотрудники чрезвычайных служб дают указания — выполняйте их обязательно», — отмечают в Минздраве Украины.

3. Обеззаразить себя, сняв одежду

Стоит снять верхний слой одежды. «Так вы избавитесь от 90% радиоактивного материала. Делайте это осторожно, чтобы не растрясти радиоактивную пыль. Поместите одежду в пластиковый пакет или герметичный контейнер, держите ее подальше от людей и домашних животных», — объясняют специалисты Минздрава.

По возможности следует делать это в перчатках и маске или респираторе.

4. Помыться, если есть такая возможность

По возможности стоит принять душ с мылом, голову помыть шампунем.

Что при этом важно:

не используйте кондиционеры для волос, поскольку они могут закрепить на них радиоактивный материал;

не трите и не царапайте кожу, чтобы радиоактивный материал не попал в открытые раны;

если возможности принять душ нет, вымойте с мылом под проточной водой руки, лицо и открытые части тела,

если доступа к воде нет вообще, можно воспользоваться влажными салфетками, влажной тканью, при этом обратите особое внимание на руки и лицо, протрите веки, ресницы, уши.

5. Надеть чистую одежду

Далее стоит переодеться в чистую одежду и помочь другим.

«Помогите вашим родным и близким выполнить вышеперечисленные действия. По возможности делайте это в перчатках и маске или респираторе», — советуют в Минздраве Украины.



6. Позаботиться о безопасности воды и пищевых продуктов

Питьевая вода

Упаковка защищает жидкость внутри от радиоактивных веществ. Поэтому только вода в бутылках будет считаться безопасной (не загрязненной) для питья - до тех пор, пока спасатели или власти не сообщат о безопасности употребления водопроводной воды.

Кипячение водопроводной воды не лишает ее радиоактивных веществ. Поэтому имейте запас воды в бутылках или других герметичных контейнерах.

Напитки в холодильнике остаются безопасными для употребления.

Вода в других емкостях в вашем доме, таких как туалетный бачок или водонагреватель, не будет содержать радиоактивных веществ.

Водопроводную или колодезную воду можно использовать для мытья себя, а также упаковок с едой и водой.

Даже если водопроводная вода загрязнена, ее все равно можно использовать ее для обеззараживания. «Любой радиоактивный материал, который попадает в поверхностные или подземные воды, будет разбавляться водой до очень низкого уровня и будет безопасным для мытья кожи, волос и одежды», — объясняют в Минздраве.

Пищевые продукты

Как и вода, пищевые продукты после радиационной аварии являются безопасными, если:

хранились в герметичных контейнерах ( консервы, банки, бутылки, коробки и т. д. ),

консервы, банки, бутылки, коробки ), это еда из холодильника и морозильной камеры.

Как употреблять пищу после потенциальной катастрофы на ЗАЭС:

если речь идет о еде из контейнеров или других емкостей, стоит протереть их влажной тканью или чистым полотенцем, прежде чем открывать;

то же самое сделайте с кухонными принадлежностями перед использованием,

использованную ткань или полотенце положите в полиэтиленовый пакет или герметичный контейнер и оставьте в месте, недоступном для людей и животных,

вымойте руки после очистки.

Минздрав также дает ссылку на рекомендации американских Центров по контролю и профилактике заболеваний на случай чрезвычайной ситуации с выбросом радиации. В частности относительно еды и питьевой воды там есть такие дополнительные советы:

нельзя собирать и есть пищу из собственного сада, участка, огорода, пока специальные службы не подтвердят, что в вашем районе/регионе это безопасно;

пища для домашних животных, как и пища для людей, является безопасной в герметичной таре ( банки, бутылки, коробки), их также целесообразно вытереть с внешней стороны;

банки, бутылки, коробки), их также целесообразно вытереть с внешней стороны; миски, тарелки и коврики для домашних животных перед использованием тоже следует протереть влажной тряпкой или чистым полотенцем с последующей утилизацией этой тряпки;

продолжать принимать ваши обычные лекарства безопасно — те, которые находятся в упаковке, контейнерах или закрытой таре.

Йодид калия: нужно ли его принимать для профилактики или после взрыва на ЗАЭС?

Йодид калия « профилактически» до катастрофы на ЗАЭС

Нет, принимать йодид калия заранее без необходимости — недопустимо! Это может навредить вашему здоровью. Ни один сценарий событий, который может случиться на Запорожской АЭС, не требует проведения йодной профилактики, отметили в Государственном научно-техническом центре по ядерной и радиационной безопасности.

«На сегодня нет причин употреблять таблетированные препараты йода или его растворы. Безосновательное употребление таблеток йодида калия угрожает вашему здоровью. Проглатывание настойки йода, Бетадина или раствора Люголя могут вызвать серьезные ожоги слизистой и отравление», — предостерегают украинцев в центре.

К побочным эффектам неконтролируемого приема йодида калия (стабильного йода) относят, по данным Центра общественного здоровья МОЗ Украины:



высыпания на коже;



воспаление слюнных желез с отеком и болью, частичной потерей вкуса и сухостью во рту;

желудочно-кишечные расстройства — тошноту, диарею;

серьезные аллергические реакции — лихорадку и боли в суставах, отек частей тела ( лица, губ, языка, горла, рук или ног), проблемы с дыханием, речью или глотанием; хрипы или одышку;

лица, губ, языка, горла, рук или ног), проблемы с дыханием, речью или глотанием; хрипы или одышку; расстройства сердечно-сосудистой системы: нарушение сердечного ритма, тахикардию, фибрилляцию предсердий;

расстройства нервной системы: возбуждение, дрожь, тремор рук;

зоб — увеличение размеров щитовидной железы

потеря массы тела

гиперфункцию щитовидной железы

снижение функции щитовидной железы ( гипотиреоз), опасный снижением частоты пульса, артериального давления.

гипотиреоз), опасный снижением частоты пульса, артериального давления. также есть риск смерти.

«Калий йодид полезен только в отдельных ситуациях в конкретных дозах и для определенных групп людей. Поэтому принимать его „на всякий случай“ — нельзя! Он может навредить здоровью», — резюмируют в Минздраве.



Йодид калия после гипотетической катастрофы на ЗАЭС, вызванной РФ

«Когда стоит принимать йодид калия? Если коротко — не раньше соответствующего сообщения от органов власти», — отмечают в Минздраве Украины.



Если на Запорожской АЭС произойдет какая-либо чрезвычайная ситуация, органы власти или ГСЧС озвучат соответствующие рекомендации — без такого указания принимать йодид калия нет ни смысла, ни необходимости.

В Минздраве Украины напоминают, что йодид калия не защищает людей от радиации, а защищает только щитовидную железу от воздействия радиоактивного йода . То есть защитить себя [после радиационной катастрофы] возможно лишь при условии соблюдения трех основных правил:

находиться в укрытии,

следить за официальной информацией

выполнять указания органов власти.

«Йодная профилактика осуществляется однократно. То есть употребление йода сейчас не имеет никакого смысла», — еще раз подчеркивают в Минздраве.

Что такое йодид калия и почему остановленные реакторы ЗАЭС фактически делают ненужной йодную профилактику

Йодид калия — это соль, похожая на поваренную. В аптеках он чаще всего продается в форме таблеток. Если при необходимости принимать его вовремя, в соответствии с рекомендациями и в определенной дозировке, йодид калия способен блокировать поглощение только радиоактивного йода и только щитовидной железой. Это снижает риск развития рака щитовидной железы и других ее заболеваний, однако не защищает от радиации весь организм.

Соответственно, йодная профилактика — это насыщение щитовидной железы стабильным йодом, чтобы железа не могла поглощать радиоактивные изотопы йода и избежала облучения.

«Радиоактивный йод образуется только при условии работы энергоблока на [полной] мощности. То есть тогда, когда энергоблок АЭС генерирует электроэнергию. Последний действующий энергоблок Запорожской АЭС был переведен в состояние останова в сентябре 2022 года. А это значит, что энергоблоки ЗАЭС находятся в режиме останова не менее 9 месяцев и не генерируют электроэнергию в течение этого времени», — напоминают в Государственном научно-техническом центре по ядерной и радиационной безопасности.

Самый длинный период полураспада (количество радиоактивного вещества уменьшается в два раза) из изотопов йода имеет йод I-131, этот период составляет около 8 суток. Остальные изотопы радиоактивного йода имеют еще более короткий период полураспада. «Это в свою очередь означает, что с момента остановки энергоблоков ЗАЭС прошло не менее 34 периодов полураспада данного изотопа йода. То есть, его активность в последнем остановленном реакторе на ЗАЭС уменьшилась в миллиарды раз по сравнению с сентябрем 2022 года», — объясняют в центре.

Таким образом, йодопрофилактика имеет смысл тогда и только тогда, когда есть реальная угроза поступления радиоактивного йода в организм. А его на ЗАЭС нет. Следовательно, при гипотетической аварии или теракте на ЗАЭС выброс радиоактивных веществ не будет содержать изотопов йода. Именно поэтому, йодопрофилактика не нужна.

Употребление препарата калия йодида при таких условиях является не только бесполезным, но и вредным.

Решение о приеме йода, если в нем будет потребность, примут местные органы исполнительной власти на основе:

прогноза радиационной обстановки

информации от представителей эксплуатирующей АЭС организации, Минздрава Украины, ГСЧС Украины.

Что держать в домашней аптечке на случай катастрофы на ЗАЭС

Соответствующую рекомендацию Минздрав Украины обнародовал 24 июня. Эта информация касается только жителей 50-километровой зоны вокруг ЗАЭС и не является релевантной для людей, живущих вне этого радиуса.

1. Калий йодид - только на случай официальных рекомендаций

Принимать небходимую дозу калия йодида нужно только после официального оповещения! Такое оповещение проводится местными органами исполнительной власти и ГСЧС через средства массовой информации.



«Оптимально принять препарат после оповещения за 6 и менее часов до поступления радиоактивного облака, однако калий йодид остается эффективным одновременно с поступлением „облака“ и через 6 часов после него. Не рекомендуем прием препарата через 24 часов после поступления облака», — подчеркивают в Минздраве.

2. Алюминиево-антацидные сорбенты



Такая группа средств обычно активное вещество — гидроксид алюминия — и используются для ускорения нейтрализации, связывания и выведения радионуклидов из организма и, таким образом, снижения риска для здоровья вследствие их поступления.

3. Альгинаты



Активное вещество — натрия альгинат. Он создает защитный барьер на поверхности жидкого содержимого желудка. Этот барьер предотвращает впитывание опасных веществ организмом.

4. Маски или респираторы



Средства физической защиты для уменьшения попадания в организм опасных веществ.