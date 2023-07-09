«Угрожает большинству стран Альянса». В России требуют включить вопрос ЗАЭС в обсуждение на саммите НАТО 9 июля, 12:25 В России призывают обсудить вопрос ЗАЭС на саммите НАТО (Фото:НАЭК Энергоатом)

Одиозная пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что страны Альянса должны внести в свою повестку дня вопрос о Запорожской атомной электростанции на грядущем саммите НАТО.

Об этом она написала в своем Telegram.

Захарова с использованием типичных штампов российской пропаганды назвала Украину «террористическим режимом» и обвинила Киев в «планомерном причинении вреда» для ЗАЭС.

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«Сейчас они (украинские власти — ред.) начали план по „собственному спасению“ — планомерному причинению вреда Запорожской АЭС», — написала пресс-секретарь МИД РФ.

Спикер министерства иностранных дел страны-террориста РФ считает, что НАТО должно рассмотреть этот вопрос на грядущем саммите, ведь «в зоне прямого поражения окажется подавляющее большинство стран Альянса».

Захарова не прокомментировала действия своей страны на оккупированной РФ ЗАЭС: не рассказала о размещении военных РФ на ядерном объекте, запугивании и вмешательстве в работу персонала станции, минировании различных локаций на АЭС и угрозу совершения подрыва с выбросом радиации.

Запорожская АЭС была захвачена российскими оккупантами в марте 2022 года. С тех пор захватчики постоянно вмешиваются в работу украинских специалистов, находящихся на станции. Оккупанты постоянно подвергают персонал станции запугиванию, прибегают к похищениям и заставляют подписать контракт для работы с Росатомом.

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22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов также заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС. По его информации, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой, также заминирован охладитель.

6 июля Буданов отметил, что Украина смогла публичными и непубличными действиями уменьшить угрозу на ЗАЭС. Руководитель ГУР МО убежден, что угрозы на ЗАЭС будут постоянными, пока россияне не покинут ядерный объект.

