«Угрожает большинству стран Альянса». В России требуют включить вопрос ЗАЭС в обсуждение на саммите НАТО

9 июля, 12:25
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В России призывают обсудить вопрос ЗАЭС на саммите НАТО (Фото:НАЭК Энергоатом)

В России призывают обсудить вопрос ЗАЭС на саммите НАТО (Фото:НАЭК Энергоатом)

Одиозная пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что страны Альянса должны внести в свою повестку дня вопрос о Запорожской атомной электростанции на грядущем саммите НАТО.

Об этом она написала в своем Telegram.

Захарова с использованием типичных штампов российской пропаганды назвала Украину «террористическим режимом» и обвинила Киев в «планомерном причинении вреда» для ЗАЭС.

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«Сейчас они (украинские власти — ред.) начали план по „собственному спасению“ — планомерному причинению вреда Запорожской АЭС», — написала пресс-секретарь МИД РФ.

Спикер министерства иностранных дел страны-террориста РФ считает, что НАТО должно рассмотреть этот вопрос на грядущем саммите, ведь «в зоне прямого поражения окажется подавляющее большинство стран Альянса».

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Захарова не прокомментировала действия своей страны на оккупированной РФ ЗАЭС: не рассказала о размещении военных РФ на ядерном объекте, запугивании и вмешательстве в работу персонала станции, минировании различных локаций на АЭС и угрозу совершения подрыва с выбросом радиации.

Запорожская АЭС была захвачена российскими оккупантами в марте 2022 года. С тех пор захватчики постоянно вмешиваются в работу украинских специалистов, находящихся на станции. Оккупанты постоянно подвергают персонал станции запугиванию, прибегают к похищениям и заставляют подписать контракт для работы с Росатомом.

Инфографика: NV

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов также заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС. По его информации, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой, также заминирован охладитель.

6 июля Буданов отметил, что Украина смогла публичными и непубличными действиями уменьшить угрозу на ЗАЭС. Руководитель ГУР МО убежден, что угрозы на ЗАЭС будут постоянными, пока россияне не покинут ядерный объект.

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   НАТО МИД России Запорожская АЭС Мария Захарова

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