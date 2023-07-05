«Война может быть завершена очень быстро». Медведев пригрозил ядерным оружием и окончанием войны «за несколько дней» 5 июля, 16:04 Медведев пригрозил ядерным оружием и окончанием войны «через несколько дней» (Фото:Sputnik/Екатерина Штукина)

Экс-президент и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил ядерной эскалацией и отметил, якобы войну можно «закончить через несколько дней», если Украина перестанет получать помощь от партнеров.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

В ответ на оценки западных аналитиков, которые оценивают армию РФ как устаревшую, поскольку та ведет войну «методами и оружием прошлого века».

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Медведев уверенно опроверг такие заявления и отметил, якобы российская армия «современная и героическая», а Украина достигает успехов только благодаря поддержке международных партнеров.

Он подчеркнул, якобы любая война, «может быть завершена очень быстро», не обошелся и без ссылок на США.

«Вообще всякая война, даже мировая война, может быть завершена очень быстро: ну или если подписан мирный договор, или если сделать то, что сделали американцы в 1945 году, когда они использовали свое ядерное оружие и разбомбили два японских города Хиросиму и Нагасаки, они действительно тогда свернули военную кампанию. Цена — это жизни почти 300 000 мирных граждан», — заявил Медведев.

Ранее Медведев опубликовал эссе, в котором усилил «разжигательную» риторику России в отношении Украины и Запада.

Аналитики из Института изучения войны заявляли, что «апокалиптическое» эссе Медведева имеет целью запугать страны Запада перед саммитом НАТО, однако не является существенным изменением российской ядерной или военной риторики.

