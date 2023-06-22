Россия подготовила все для теракта на Запорожской АЭС — Зеленский 22 июня, 11:50 Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россия рассматривает сценарий террористического акта на оккупированной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила». Такие данные разведки озвучил президент Владимир Зеленский в видеообращении в четверг, 22 июня.

По его словам, все лидеры знают, что происходит на ЗАЭС: Россия оккупировала станцию, прикрывает ею обстрелы соседних городов, держит там оружие и военных.



«Сейчас наша разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной электростанции с выбросом радиации. Они все подготовили для этого», — заявил Зеленский.

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Он напомнил, что радиация может распространиться и на другие страны. Киев передает всю информацию и доказательства международным организациям и партнерам со всего мира — Европе, США, Китаю, Бразилии, Индии, Африке, арабским странам.



«Никаких терактов на атомных станций никогда, нигде не должно быть. На этот раз не должно быть как с Каховкой: мир предупрежден, значит, мир может и должен действовать», — подчеркнул Зеленский.

Инфографика: NV

20 июня руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что российские войска дополнительно заминировали Запорожскую АЭС, в частности, охладитель.



Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее говорил, что подрыв Каховской ГЭС угрожает работе ЗАЭС. По его словам, есть риск остаться без необходимого уровня воды для охлаждения реакторов уже через несколько недель. 15 июня он сказал, что ситуация на ЗАЭС «серьезная», но ее пытаются «стабилизировать».

В Энергоатоме сообщали, что, несмотря на подрыв Каховской ГЭС российскими оккупантами, ситуация вокруг Запорожской АЭС остается контролируемой, воды в пруду-охладителе достаточно для обеспечения потребностей станции.