Совбез ООН не принял резолюцию РФ по Сирии

За документ проголосовали РФ, Китай и Боливия

Российскую резолюцию с призывом прекратить "агрессивные действия США и их союзников" в Сирии не принял Совет безопасности ООН.

Об этом сообщает Reuters.

Голосование по документу состоялось в ходе заседания СБ, созванного по инициативе России после ударов США, Франции и Великобритании по Сирии ночью 14 апреля.

За документ проголосовали РФ, Китай и Боливия. Восемь стран выступили против, еще четыре делегации воздержались при голосовании, передает АР.

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Напомним, в ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.

Президент России Владимир Путин осудил авиаудары по Сирии и заявил, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения "агрессивных действий США и их союзников". Также авиаудары осудили в Иране, Беларуси и Китае.

В США сообщили о готовности нанести повторный удар по Сирии, если режим снова применит химическое оружие.

7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.

Все подробности авиаударов по Сирии читайте в спецтеме НВ.