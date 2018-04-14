Совбез ООН не принял резолюцию РФ по Сирии

Российскую резолюцию с призывом прекратить "агрессивные действия США и их союзников" в Сирии не принял Совет безопасности ООН.
Об этом сообщает Reuters.
Голосование по документу состоялось в ходе заседания СБ, созванного по инициативе России после ударов США, Франции и Великобритании по Сирии ночью 14 апреля.
За документ проголосовали РФ, Китай и Боливия. Восемь стран выступили против, еще четыре делегации воздержались при голосовании, передает АР.
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Напомним, в ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.
Президент России Владимир Путин осудил авиаудары по Сирии и заявил, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения "агрессивных действий США и их союзников". Также авиаудары осудили в Иране, Беларуси и Китае.
В США сообщили о готовности нанести повторный удар по Сирии, если режим снова применит химическое оружие.
7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.
Все подробности авиаударов по Сирии читайте в спецтеме НВ.
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