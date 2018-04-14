Совбез ООН не принял резолюцию РФ по Сирии

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
За документ проголосовали РФ, Китай и Боливия

За документ проголосовали РФ, Китай и Боливия

Российскую резолюцию с призывом прекратить "агрессивные действия США и их союзников" в Сирии не принял Совет безопасности ООН.

Об этом сообщает Reuters.

Голосование по документу состоялось в ходе заседания СБ, созванного по инициативе России после ударов США, Франции и Великобритании по Сирии ночью 14 апреля.

За документ проголосовали РФ, Китай и Боливия. Восемь стран выступили против, еще четыре делегации воздержались при голосовании, передает АР.

Смотрите также

Напомним, в ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.

Президент России Владимир Путин осудил авиаудары по Сирии и заявил, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения "агрессивных действий США и их союзников". Также авиаудары осудили в Иране, Беларуси и Китае.

В США сообщили о готовности нанести повторный удар по Сирии, если режим снова применит химическое оружие.

7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.

Все подробности авиаударов по Сирии читайте в спецтеме НВ.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове